Около 16 человек погибли при авиаударе иностранных сил в Афганистане

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Не менее 16 человек погибли в результате авиаудара иностранных сил в афганской провинции Нангархар, которая граничит с Пакистаном, передает телеканал Tolo News.Twitter.
Представитель губернатора провинции Аттаулла Хогиани подтвердил информацию о жертвах, однако не смог подтвердить данные о том, что в ходе авиаудара погибли мирные жители.
США в 2001 году начали в Афганистане антитеррористическую военную операцию, позже в стране с санкции СБ ООН были развернуты международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО. Антитеррористическая коалиция под командованием США и ISAF вели борьбу с боевиками движения "Талибан"* и группировки "Аль-Каида"*.
В 2014 году боевой контингент стран НАТО был выведен из Афганистана, и с 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка".
*Террористическая организация, запрещенная в России