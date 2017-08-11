Китайский политолог прокомментировал угрозы КНДР ударить по Гуаму

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Северная Корея, даже если решится нанести ракетный удар по американскому Гуаму, не будет снаряжать ракеты ядерными боеголовками, заявил РИА Новости Чжао Тун, сотрудник Центра мировой политики Карнеги-Цинхуа в Пекине.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Северной Корее ответить "огнем и яростью" в случае, если с ее стороны будет реальная угроза для США. В ответ Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) заявило, что военные КНДР изучают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана.

"КНДР понимает, что если запустит ракету с ядерной боеголовкой, это может вызвать ядерную войну. Пхеньян просто хочет продемонстрировать свою ракетную мощь. Именно так делал Китай, когда в 1995-1996 провел серию ракетных пусков в Тайваньском проливе", — сказал эксперт.

По его словам, ракеты с болванками вместо поражающей части могут нанести Гуаму ущерб, сравнимый с падением метеоритов.

Чжао Тун также отметил сложности, которые северокорейские военные будут испытывать с пуском ракет по стандартной траектории. В ходе предыдущих испытаний в КНДР старались запустить ракеты на максимальную высоту. Эксперт объяснил, что в этих двух случаях боеголовки находятся в совершенно разных условиях. Он обратил внимание на информацию о разрушении северокорейских боеголовок во время предыдущих испытаний.