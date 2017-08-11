Источник: "яичный кризис" коснулся не менее десяти стран Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 11 авг — РИА Новости, Александр Шишло. Десять из 28 стран-членов Евросоюза оказались затронуты так называемым яичным кризисом, разразившимся в Европе из-за поступления в торговые сети зараженных инсектицидом фипронил куриных яиц.

В конце июля стало известно, что миллионы яиц, поступивших на прилавки магазинов в Бельгии, Нидерландах, Германии и других странах ЕС, могут быть заражены фипронилом. Этот инсектицид используется для лечения куриц-несушек от вшей. Согласно европейским нормам, использовать фипронил в птицеводческих хозяйствах, чья продукция ориентирована на потребительский рынок, запрещено.

"Об изъятии яиц из продажи информировали Бельгия, Нидерланды, Германия, Швеция, Великобритания, Франция, Люксембург, Дания, Словакия и Румыния, а также Швейцария", — сообщил в пятницу РИА Новости источник в Еврокомиссии.

Еврокомиссар по вопросам пищевой безопасности Витенис Андриукаитис объявил о намерении созвать до конца сентября встречу профильных министров стран ЕС и представителей национальных контролирующих органов в связи с "яичным кризисом" после того, как будут установлены его причины и виновные физические и юридические лица.

В среду министр здравоохранения Бельгии Дени Дюкарм заявил, что о заражении яиц фипронилом голландским властям было известно еще в ноябре 2016 года, однако они не информировали об этом партнеров по ЕС. Амстердам категорически отверг обвинения в свой адрес. Нидерланды — ведущий экспортер яиц в Евросоюзе и второй в мире после США.

К расследованию скандала подключены прокуратуры Бельгии и Нидерландов. В четверг власти Нидерландов задержали двух мужчин, подозреваемых в причастности к делу, а полиция Бельгии провела обыски на 12 предприятиях, специализирующихся на услугах дезинфекции и применяющих инсектицид фипронил.