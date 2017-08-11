В Полтаве возбудили дело после стрельбы на пляже

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости. Полиция возбудила два уголовных дела по факту стрельбы на пляже в Полтаве, в результате которой один человек погиб и два пострадали, сообщила в пятницу пресс-служба управления Национальной полиции в Полтавской области.

Ранее местное интернет-издание " Полтавщина " сообщило о стрельбе на пляже в Полтаве, где были ранены мужчина и ребенок. В полиции уточнили, что в результате стрельбы один человек погиб и два пострадали. По предварительной информации, между отдыхающими возник конфликт, который перерос в драку, и житель Полтавы открыл стрельбу из гладкоствольного ружья.

"По данному факту возбуждены уголовные производства по части первой статьи 118 Уголовного кодекса Украины ("умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания преступника") и части четвертой статьи 296 ("хулиганство, совершенное с применением оружия")", — говорится в сообщении полиции на странице в Facebook.