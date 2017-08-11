В Киеве пять человек арестовали по делу о хищении средств проекта "Стена"

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости. Соломенский суд Киева арестовал на два месяца с возможностью внесения залога пятерых подозреваемых в растрате госсредств, выделенных на обустройство государственной границы с РФ в рамках проекта "Стена", сообщается в пятницу на сайте украинского телеканала "5 канал".

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что правоохранители задержали семь человек, среди которых работники Погранслужбы и представители предприятий-подрядчиков, по подозрению в растрате госсредств, выделенных на проект "Стена".

"В Соломенском суде столицы избрали меру пресечения пяти фигурантам дела о хищении денег при строительстве проекта "Стена". Всех арестовали на два месяца с возможностью внесения залога", — говорится в сообщении.

По данным телеканала, самый большой залог — в размере 8,5 миллиона гривен (около 330 тысяч долларов) — суд назначил бывшему начальнику отдела строительства Госпогранслужбы Владимиру Целко. Также арест или залог в 3,2 миллиона гривен (около 124,5 тысячи долларов) судьи назначили для начальника управления капитального строительства Госпогранслужбы Александра Атаманюка.

Залог в более 3,5 миллиона гривен (около 136 тысяч долларов) или арест присудили для Александра Кашубы, директора Агентства защиты информации, отмечается на сайте. Более 500 тысяч гривен (около 19,5 тысячи долларов) присудили работнику Госпогранслужбы Вячеславу Майдановичу, а также Сергею Значко — бывшему заместителю руководителя Черниговского облавтодора.

В 2015 году украинское правительство Арсения Яценюка утвердило план мероприятий по реализации проекта "Стена", который предусматривал строительство мощных оборонительных сооружений на границе с Россией. Проект был рассчитан на четыре года и должен был обойтись бюджету в 4,1 миллиарда гривен (около 150 миллионов долларов). Однако впоследствии финансирование работ на 2015 и 2016 годы было урезано более чем вдвое. Украинские правоохранители расследуют уголовное дело по факту хищения госсредств, выделенных на реализацию проекта.

Глава международного комитета Государственной думы РФ Алексей Пушков заявлял, что смысл возведения "Стены" кроется в возбуждении ненависти к России и воровстве бюджетных денег.