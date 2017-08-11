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В мире

В США раскрыли глобальную сеть финансирования деятельности ИГ* через eBay

10:2211.08.2017
(обновлено: 10:27 11.08.2017)
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© AP Photo / Raqqa Media CenterБоевики запрещенной в России террористической группировки ИГ*. Архивное фотоБоевики запрещенной в России террористической группировки ИГ*. Архивное фото
© AP Photo / Raqqa Media Center

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Американские следственные органы раскрыли возглавляемую одним из представителей террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*) мировую финансовую сеть, незаконно переправлявшую денежные средства предполагаемому боевику в США с помощью поддельных транзакций на интернет-аукционе eBay, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на письменное показание ФБР.

Боевики ИГ (запрещена в РФ) на северо-востоке Сирии. Архивное фото
© AP Photo / Militant website
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По данным издания, получателем денег был гражданин США Мохамед Элшинави (Mohamed Elshinawy), задержанный более года назад в штате Мэриленд. Сообщается, что ФБР долгое время вело за ним слежку, которая выявила первые признаки существования предполагаемой сети. В обвинительном акте правительства говорилось, что подозреваемый присягнул на верность ИГ* и продавал принтеры на eBay в качестве прикрытия для получения денежных средств через платежную систему PayPal. Деньги, при этом, могли использоваться для финансирования терактов.

Согласно обнародованному письменному показанию ФБР, следствие полагает, что Элшинави был частью глобальной сети, простирающейся от Британии до Бангладеш, которая использовала подобную схему для финансирования террористической группировки. Ею руководил один из главарей ИГ* в Сирии Сифул Суджан (Siful Sujan), который позднее был убит.

По информации осведомленного источника, Суджан, который отвечал в группировке за компьютерные операции, был убит в результате атаки беспилотника в декабре 2015 года.

Сирийские солдаты сжигают флаг террористической группировки Исламское государство (запрещенная в РФ), снятый с крепости Пальмиры
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Кто придет после ИГ*
По данным ФБР, финансовая сеть осуществляла свою деятельность через основанную Суджаном британскую технологическую компанию, которая имела офисы в Бангладеш. Главарь ИГ* также занимался созданием филиала в Турции.

Как сообщает издание, Элшинави сообщил следователям, что получал указания использовать деньги для "операционных целей" в США, в том числе для осуществления терактов. Он признал себя невиновным в поддержке террористической группировки и сейчас находится под стражей в ожидании суда. Адвокат подозреваемого отказался прокомментировать эту информацию.

Представитель eBay сообщил, что компания имеет бескомпромиссную политику по отношению к криминальным действиям, осуществляющимся на нашем рынке". Он добавил, что компания сотрудничает с правоохранительными органами по этому делу.

Сирийские боевики с ПЗРК. Архивное фото
© AFP 2017 / Mahmoud Taha
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Представитель PayPal заявила, что компания "вкладывает значительное время и ресурсы в работу по предотвращению террористической активности на нашей платформе".

Как сообщает агентство, в документе также сообщается, что несколько других предполагаемых членов сети были задержаны в Британии и Бангладеш. По данным источника издания, знакомого с ситуацией, разведывательные органы сотрудничали с другими странами в ходе расследования.

* Террористическая организация, запрещенная на территории России

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