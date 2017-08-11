В США раскрыли глобальную сеть финансирования деятельности ИГ* через eBay

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Американские следственные органы раскрыли возглавляемую одним из представителей террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*) мировую финансовую сеть, незаконно переправлявшую денежные средства предполагаемому боевику в США с помощью поддельных транзакций на интернет-аукционе eBay, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на письменное показание ФБР.
Согласно обнародованному письменному показанию ФБР, следствие полагает, что Элшинави был частью глобальной сети, простирающейся от Британии до Бангладеш, которая использовала подобную схему для финансирования террористической группировки. Ею руководил один из главарей ИГ* в Сирии Сифул Суджан (Siful Sujan), который позднее был убит.
По информации осведомленного источника, Суджан, который отвечал в группировке за компьютерные операции, был убит в результате атаки беспилотника в декабре 2015 года.
Как сообщает издание, Элшинави сообщил следователям, что получал указания использовать деньги для "операционных целей" в США, в том числе для осуществления терактов. Он признал себя невиновным в поддержке террористической группировки и сейчас находится под стражей в ожидании суда. Адвокат подозреваемого отказался прокомментировать эту информацию.
Представитель eBay сообщил, что компания имеет бескомпромиссную политику по отношению к криминальным действиям, осуществляющимся на нашем рынке". Он добавил, что компания сотрудничает с правоохранительными органами по этому делу.
Как сообщает агентство, в документе также сообщается, что несколько других предполагаемых членов сети были задержаны в Британии и Бангладеш. По данным источника издания, знакомого с ситуацией, разведывательные органы сотрудничали с другими странами в ходе расследования.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России