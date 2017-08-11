В ДНР обвинили силовиков в 30 нарушениях перемирия за сутки

ДОНЕЦК, 11 авг — РИА Новости. Украинские силовики более 30 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, повреждено пять домов в Донецке, заявили в пятницу журналистам в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"За прошедшие сутки ВС Украины 33 раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам подверглись районы 15 населенных пунктов республики", — сказал представитель командования ДНР.

По его словам, в результате обстрелов повреждено пять домов на западе Донецка.

Как сообщили в МЧС ДНР, на западе Донецка повреждены три дома. "Вследствие попадания взрывоопасного предмета в Петровском районе Донецка по улице Мамина-Сибиряка — пожар, уничтожено 50 квадратных метров кровли, по улице Чехова уничтожено 150 квадратных метров кровли дома и перекрытия", — говорится в сообщении в пресс-службы. По данным ведомства, еще один пожар произошел на территории частного дома по улице Мамина-Сибиряка.

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