Макфола возмутили похвалы Трампа в адрес Путина

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Бывший посол США в России Майкл Макфол в серии твитов раскритиковал Дональда Трампа за его похвалу в адрес Владимира Путина в связи с сокращением американской дипмиссии.

"Трамп только что поприветствовал сокращение состава российского посольства на 755 человек. Может, ему стоит урезать свой собственный персонал?", — с этого твита началась гневная тирада Макфола в адрес Трампа.

Trump just applauded cuts of 755 in Russian embassy. Maybe he should look to trim his own staff? https://t.co/KKF0tP0PL2 — Michael McFaul (@McFaul) August 10, 2017

​С точки зрения бывшего посла, Трамп своими высказываниями доказал, что ничего не понимает в дипломатии.

"Наши дипломаты, наши профессионалы, наши военные, работающие в России, предоставляют Вашингтону бесценную информацию о ней. Представьте, что мы хотим меньше знать о военной модернизации России! Это как раз то, что сегодня восхвалял Трамп", — продолжил бывший дипломат. — Представьте, что мы хотим меньше знать о внешнеполитических намерениях и планах России! Это как раз то, к чему приведут сокращения персонала".

По словам Макфола, Трамп "оскорбляет американских патриотов, работающих в сложных условиях в России", но при этом хвалит Путина.

Он также сравнил реакцию американских и российских президентов на высылку их дипломатов и обвинил Трампа в слабости.

"Если Трамп восхищается Путиным, почему он не действует так, как он? Путин не заискивал, когда мы выдворили 35 его людей, в отличие от Трампа в ответ на наших 755", — написал он в одном из недавних твитов.

Ранее Трамп заявил, что очень благодарен Путину за высылку российских дипломатов, поскольку это поможет США сэкономить на зарплатах.

Решение о сокращении американской дипмиссии Путин принял в ответ на принятый конгрессом законопроект о новых санкциях против Москвы.