Саакашвили приехал в Венгрию

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которого лишили украинского гражданства, сообщил, что приехал с семьей в Венгрию.
"Поехали с семьей на озеро Балатон. У памятника венгерскому королю Андрашу и его супруге, украинской принцессе Анастасии", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook накануне вечером.
В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам. В 2015 году президент Украины Петр Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.