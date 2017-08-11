Саакашвили приехал в Венгрию

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которого лишили украинского гражданства, сообщил, что приехал с семьей в Венгрию.

Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что президент страны лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее он посетил Польшу и Литву.

"Поехали с семьей на озеро Балатон. У памятника венгерскому королю Андрашу и его супруге, украинской принцессе Анастасии", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook накануне вечером.

Ранее Погранслужба Украины заявила, что намерена изъять украинский паспорт у Саакашвили при попытке пересечения границы и не пропустить его на территорию страны. Издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в Генпрокуратуре сообщило, что Саакашвили выдадут Грузии, если будет новый запрос о его экстрадиции.

В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам. В 2015 году президент Украины Петр Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.