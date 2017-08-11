Украинские власти заявили, что Саакашвили для возвращения будет нужна виза

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости. Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил, что бывшему президенту Грузии, экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили нужна виза для въезда на Украину.

Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что президент страны лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее он посетил Польшу и Литву.

"Пропуск Саакашвили (сейчас лица без гражданства, если не подтвердится информация о наличии у него паспорта третьих стран) на Украину возможен только после оформления визы. Любые перформансы в окружении активистов или нелегальное пересечение границы дают стопроцентные правовые основания для привлечения его к административной ответственности, а лиц, способствующих такому незаконному пересечению границы, — к уголовной ответственности (и не говорите потом, не предупреждали)", — написал Енин на своей странице в Facebook.

Замгенпрокурора также отметил, что Саакашвили должен "ответить" за нарушения при оформлении украинского гражданства. "Ошибка Саакашвили — никто не говорит, что при оформлении гражданства не было нарушений — за это должны нести административную или дисциплинарную ответственность соответствующие чиновники, но за свою "ошибку" должен ответить и гражданин Саакашвили, поставил крестик в графе "под судом и следствием в иностранном государстве не состою", а абзацем ниже после "предупреждение о возможности потерять гражданство Украины в случае предоставления ложных сведений" поставил подпись", — добавил Енин.

Ранее Погранслужба Украины заявила, что намерена изъять украинский паспорт у Саакашвили при попытке пересечения границы и не пропустить его на территорию страны. Издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в Генпрокуратуре сообщило, что Саакашвили выдадут Грузии, если будет новый запрос о его экстрадиции.