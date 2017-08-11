Украинские власти заявили, что Саакашвили для возвращения будет нужна виза

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости. Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил, что бывшему президенту Грузии, экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили нужна виза для въезда на Украину.
"Пропуск Саакашвили (сейчас лица без гражданства, если не подтвердится информация о наличии у него паспорта третьих стран) на Украину возможен только после оформления визы. Любые перформансы в окружении активистов или нелегальное пересечение границы дают стопроцентные правовые основания для привлечения его к административной ответственности, а лиц, способствующих такому незаконному пересечению границы, — к уголовной ответственности (и не говорите потом, не предупреждали)", — написал Енин на своей странице в Facebook.
Ранее Погранслужба Украины заявила, что намерена изъять украинский паспорт у Саакашвили при попытке пересечения границы и не пропустить его на территорию страны. Издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в Генпрокуратуре сообщило, что Саакашвили выдадут Грузии, если будет новый запрос о его экстрадиции.