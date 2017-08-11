Пекин не позволит США свергнуть существующий в КНДР режим, пишут СМИ

ПЕКИН, 11 авг – РИА Новости, Анна Раткогло. Китай должен остаться нейтральным в случае, если Северная Корея первой предпримет действия, угрожающие США, пишет в пятницу государственное издание КНР Global Times.

"КНР не может убедить Вашингтон и Пхеньян отступить на данном этапе, но Пекин должен четко обозначить свою позицию для всех сторон, что когда их действия станут угрожать интересам Китая, он даст решительный ответ", — заявляют в Global Times.

По мнению редакции газеты, "Китай также должен четко указать, что в случае, если Северная Корея запустит ракеты, которые станут угрозой для США, а американская сторона на это ответит, КНР останется нейтральной".

"Если же США и Южная Корея нанесут удар в попытке свергнуть существующий в КНДР режим и изменить политическую модель на Корейском полуострове, Китай не позволит им этого сделать", — подчеркивается в статье.

Издание отмечает, что многие не верят в возможность начала войны между КНДР и США, но реальная опасность заключается в что столь "безрассудная игра может привести к просчетам и стратегической "войне".

"Ни Вашингтон, ни Пхеньян на самом деле не хотят войны, но она может разразиться из-за отсутствия у них опыта контролировать столь опасные игры", — пишет газета.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Северной Корее ответить "огнем и яростью" в случае, если с ее стороны будет реальная угроза для США. В ответ Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) заявило, что военные КНДР изучают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана.