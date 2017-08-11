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В мире

В Южной Корее призвали США и КНДР сесть за стол переговоров

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (768)
09:1911.08.2017
06600
© AP Photo / Ahn Young-joonПрезидент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Унь на экране телевизора. Сеул, 10 августа 2017Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Унь на экране телевизора. Сеул, 10 августа 2017
© AP Photo / Ahn Young-joon

ТОКИО, 11 авг — РИА Новости, Иван Захарченко. США и КНДР необходимо прекратить взаимные уколы и приложить усилия для начала нового диалога, заявил советник президента Южной Кореи во вопросам национального воссоединения и внешней политике Мун Чжон Ин в опубликованном в пятницу в интервью японской газете "Асахи".

Здание Пентагона. Архивное фото
© AP Photo / Charles Dharapak, File
Пентагон заявил, что готов к военному решению конфликта с КНДР
"Северной Корее и США необходимо не раздражать друг друга к приложить усилия к началу новых переговоров", — призвал Мун Чжон Ин, который также является почётным профессором в сеульском университете "Ёнсе".

Мун Чжон Ин напомнил, что Северная Корея грозилась не соглашаться на диалог до тех пор, пока США не откажутся от враждебной политики в отношении Пхеньяна. "Республика Корея против роста напряженности на Корейском полуострове", — заверил советник южнокорейского президента. Однако, по его словам, усилия по налаживанию диалога требуют привлечения США.

По словам Мун Чжон Ина, хотя президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выступает за укрепление американо-южнокорейского военного союза, он, вероятно, хочет сокращения зависимости от США, стремясь к скорейшей передаче Сеулу функций военного командования на случай реальных военных действий.

Американская военная база на Гуаме. Архивное фото
© Flickr / US Air Force
Трамп заявил, что угрозы Гуаму "не сойдут с рук" Ким Чен Ыну
Это уже не первый призыв к США из Южной Кореи прекратить конфронтацию с КНДР. Так, по сообщению южнокорейского информационного агентства Рёнхап, бывший министр по делам национального объединения страны Лим Дон Вон накануне призвал Вашингтон прекратить угрозы в адрес КНДР и начать урегулирование ситуации вокруг ядерной и ракетной программ Пхеньяна через диалог. Пока США не приложат усилия для устранения отношений враждебности с Северной Кореей, решить ядерный вопрос будет трудно, считает Лим Дон Вон, который занимался вопросами налаживания отношений с КНДР в начале 2000-х годов.

Стратегический бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer на базе ВВС США Осан в Пхентхэке, Южная Корея
© AFP 2017 / Jung Yeon-Je
Пентагон ждет огня: США строят стены вокруг своих военных баз в Южной Корее
Северная Корея опасается угрозы со стороны Америки и усиленно форсирует создание межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками, надеясь, что это поможет ей избежать участи Ирака. Однако тем самым КНДР нарушает режим нераспространения ядерного оружия, навлекая на себя все новые санкции со стороны СБ ООН.

Подробнее о ракетной программе КНДР читайте в справке РИА Новости >>

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