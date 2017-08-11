Глава Google отменил собрание сотрудников из-за угрозы безопасности

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Генеральный директор Google Сундар Пичаи отменил собрание трудового коллектива из-за угрозы личной безопасности некоторым сотрудникам компании, сообщает агентство Франс Пресс.

Предполагалось, что на встрече будут обсуждаться вопросы социокультурных различий и свободы слова, возникших после увольнения из компании Джеймса Дамора. Инженер был уволен после того, как опубликовал докладную записку, в которой предполагал, что женщины менее способны к работе в технических областях из-за "биологических различий".

Случай с Дамором вызвал критику ряда наблюдателей, в том числе сторонников правых взглядов. Сообщалось, что работу уволенному сотруднику Google предложил основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж.

В электронном письме, которое оказалось в распоряжении Франс Пресс, Пичаи заявил, что фамилии ряда сотрудников Google появились на некоторых "посторонних сайтах, вызвав опасения за их безопасность".

Гендиректор добавил, что Google в ближайшие дни организует внутренние форумы по заявленной тематике, чтобы дать возможность их участникам свободно высказаться, не опасаясь за свою безопасность.