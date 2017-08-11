Япония может разместить ракеты PAC-3 на случай удара КНДР по Гуаму

ТОКИО, 11 авг — РИА Новости, Иван Захарченко. Япония рассматривает возможность размещения дополнительных ракет-перехватчиков PAC-3 в районах страны, над которыми могут пролететь баллистические ракеты КНДР в случае их пуска в направлении острова Гуам, сообщила в пятницу газета "Ёмиури".

Речь идет о префектурах Симанэ, Хиросима и Коти. По данным газеты, также рассматривается возможность задействования военных кораблей с системой раннего предупреждения "Иджис" (Aegis) в Тихом океане для перехвата ракет.

Ранее КНДР заявила, что может провести одновременный пуск четырех ракет средней дальности "Хвасон-12", которые упадут в море в 30-40 километрах от Гуама, в качестве предупреждения США. На этом острове размещены две американские стратегические военные базы, в которых КНДР видит угрозу для своей безопасности.

"Существует также опасение, что баллистическая ракета (КНДР) или фрагменты от нее упадут на Японию", — отмечает издание.

На территории Японии размещены 34 установки PAC-3, в основном в густонаселенных районах и на важнейших военных базах сил самообороны, в том числе в столичном регионе и на острове Кюсю, сообщает газета.

По данным издания, радиус действия каждой установки всего несколько десятков километров, и в Японии остаются "белые пятна", которые не защищены.

Таким образом, как раз три префектуры — Симанэ, Хиросима и Коти, над которыми на этот раз, предположительно, могут пролетать ракеты Северной Кореи, не покрываются системами PAC-3.

Накануне министр обороны Японии Ицунори Онодэра заявил в парламенте, что "намерен создать систему, которая позволит гражданам страны чувствовать себя в безопасности".