Австралия намерена помочь США в случае ракетного удара КНДР

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Премьер-министр Австралии Малькольм Тернбулл заявил, что его страна придет на помощь США в случае нападения Северной Кореи на какой-либо из американских объектов.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Северной Корее ответить "огнем и яростью" в случае, если с ее стороны будет реальная угроза для США. В ответ Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) заявило, что военные КНДР изучают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана.

Тернбулл дал понять, что Австралия готова выполнить свои союзнические обязательства перед США в рамках военного договора АНЗЮС, также известного как Тихоокеанский пакт безопасности.

"У нас есть договор АНЗЮС, и если произойдет нападение на Австралию или США… каждый из нас придет на помощь другому. Будем говорить предельно ясно. Если КНДР устроит какую-либо атаку, будут инициированы положения АНЗЮС, и Австралия придет на помощь США", — приводит слова премьера газета Sydney Morning Herald.

Издание отмечает, что данный сценарий будет означать, что Канберра во второй раз в истории прибегнет к исполнению условий договора. В 2001 году премьер Джон Ховард предложил Вашингтону исполнить свои союзнические обязательства после терактов 11 сентября.

В то же время Тернбулл заявил, что его правительство на фоне угроз со стороны КНДР не рассматривает планы развертывания в стране систем противоракетной обороны, подобных THAAD. По словам премьера, ее элементы рассчитаны на защиту ограниченных частей территории.