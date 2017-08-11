Мадуро приказал главе МИД подготовить его личную встречу с Трампом

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал распоряжение главе МИД о подготовке встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом, пишет газета Panorama.

В ходе выступления на сессии Национального учредительного собрания (НУС) Мадуро заявил, что еще раз подтверждает свое желание нормализовать политические отношения с США и путем переговоров установить нормальные и открытые отношения, не исключающие сотрудничества.

"Пусть глава МИД начнет работу, чтобы могла состояться моя личная встреча с Дональдом Трампом, чтобы мог состояться телефонный разговор с Дональдом Трампом", — сказал Мадуро.

В среду США расширили санкции против Венесуэлы, добавив туда ряд организаций и частных лиц, в том числе восемь чиновников и Адана Чавеса, брата покойного президента страны Уго Чавеса. Ранее США уже ввели санкции против президента страны Николаса Мадуро. До этого минфин США внес в список санкций 13 физических лиц, включая действующих и бывших министров, начальников полиции Венесуэлы и вице-президентов национальной нефтяной компании.