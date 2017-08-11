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В мире

В Китае обвинили США в грубом нарушении своего суверенитета

04:1811.08.2017
(обновлено: 04:22 11.08.2017)
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© Фото : Navy Petty Officer 3rd Class James VazquezАмериканский эсминец Джон С. Маккейн в Южно-Китайском море. Архивное фотоАмериканский эсминец Джон С. Маккейн в Южно-Китайском море. Архивное фото
© Фото : Navy Petty Officer 3rd Class James Vazquez

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Китайские власти обвинили Соединенные Штаты в грубом нарушении своего суверенитета после того, как американский эсминец "Джон С. Маккейн" приблизился к спорным островам Спратли в Южно-Китайском море, которые КНР считает своими. Об этом в четверг заявили в МИД Китая.

"Нарушение суверенитета"

Баллистические ракеты армии Китая во время парада в Пекине, КНР
© AP Photo / Andy Wong, pool
Призрак Карибского кризиса. Сможет ли Китай ответить на ядерный удар США
В четверг в Министерстве иностранных дел КНР сообщили, что американский военный корабль прошел недалеко от островов Спратли, выполняя "операцию свободы судоходства". Китайские дипломаты заявили, что действия США являются грубым нарушением как суверенитета Китая, так и международного права. В китайском дипломатическом учреждении отметили, что "провокации США" приведут лишь к тому, что КНР будет принимать меры для защиты своей территории.

Кроме того, Пекин обвинил Вашингтон в дестабилизации ситуации в Южно-Китайском море. КНР заявляет, что совместные усилия Китая и стран АСЕАН позволили снизить градус напряженности, а действия США ведут лишь к "беспорядку и милитаризации Южно-Китайского моря".

Реагируя на информацию от коллег из внешнеполитического ведомства, в Минобороны КНР отметили, что подобные действия американских военных "наносят серьезный ущерб двустороннему стратегическому доверию".

Авианосец Китая Ляонин в порту Гонконга. 7 июля 2017
© REUTERS / Bobby Yip
США нервничают: китайские ВМС теснят их в Мировом океане
Помимо этого, в Минобороны КНР призвали США отказаться от подобных провокаций, в противном случае, как отметили военные, китайская армия будет лишь усиливать свой потенциал для защиты своих границ.

Это не первый подобный случай во взаимоотношениях КНР и США. В конце августа китайский истребитель перехватил самолет американских ВМС в небе над Южно-Китайским морем. А в начале июля эсминец США вошел в акваторию спорных островов Сиша, которые Пекин также считает своими. Тогда МИД КНР тоже обвинил американские власти в нарушении суверенитета, заявив, что Китай оставляет за собой право принимать все необходимые действия для защиты государственного суверенитета и безопасности.

Море преткновения

Авианосец Ляонин
© REUTERS / Bobby Yip
Еще один игрок в океане: за США теперь следит не только Россия, но и Китай
Южно-Китайское море является одним из очагов напряженности в мире. На акваторию этого моря в разной степени претендуют сразу шесть государств: КНР, Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам и Тайвань.

Пекин заявляет свои претензии на архипелаги Сиша и Наньша (Спратли), на которые претендуют и другие государства региона. КНР считает, что ее действия на территории этих островов и в прилегающих водах полностью законны и подпадают под суверенитет Китая, а любые попытки приближения к этим островам рассматриваются китайскими властями как провокация.

Море преткновения. Территориальный спор Китая и Филиппин
© REUTERS / StringerПо мнению Пекина, китайцы начали вести различную деятельность в Южно-Китайском море более двух тысяч лет назад: "первыми открыли, дали названия и изучили острова и воды; первыми непрерывно, мирно осуществляли юрисдикцию над ними".Народно-освободительной армии Китая на архипелаге Спратли в Южно-Китайском море
© REUTERS / Stringer
По мнению Пекина, китайцы начали вести различную деятельность в Южно-Китайском море более двух тысяч лет назад: "первыми открыли, дали названия и изучили острова и воды; первыми непрерывно, мирно осуществляли юрисдикцию над ними".
© AP Photo / Mike CorderПостоянная палата третейского суда - международный арбитражный суд, расположенный в Гааге. Суд принимает к рассмотрению как иски по межгосударственным спорам, так и иски частных организаций, имеющие международный характер.Демонстранты, полицейские и журналисты у здания Постоянной палаты третейского суда в Гааге. 12 июля 2016
© AP Photo / Mike Corder
Постоянная палата третейского суда - международный арбитражный суд, расположенный в Гааге. Суд принимает к рассмотрению как иски по межгосударственным спорам, так и иски частных организаций, имеющие международный характер.
© AP Photo / Bullit MarquezВ мировом сообществе в большинстве своем на решение Гааги отреагировали сдержанно. ЕС и Индия осторожно сообщили, что вердикт пока что "изучают". Вьетнам, который, как и Филиппины, имеет территориальные разногласия с китайской стороной, решение третейского суда приветствовал.Протестующие возле китайского консульства в Макати
© AP Photo / Bullit Marquez
В мировом сообществе в большинстве своем на решение Гааги отреагировали сдержанно. ЕС и Индия осторожно сообщили, что вердикт пока что "изучают". Вьетнам, который, как и Филиппины, имеет территориальные разногласия с китайской стороной, решение третейского суда приветствовал.
© REUTERS / CSIS Asia Maritime Transparency Initiative/DigitalGlobeВ начале апреля Китай завершил строительство нового маяка для обеспечения навигации на рифе Чжуби спорного архипелага Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море. В июне Пекин заявил, что к концу 2016 года введет в эксплуатацию еще два маяка.Радиолокационная башня на архипелаге Спратли в Южно-Китайском море
© REUTERS / CSIS Asia Maritime Transparency Initiative/DigitalGlobe
В начале апреля Китай завершил строительство нового маяка для обеспечения навигации на рифе Чжуби спорного архипелага Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море. В июне Пекин заявил, что к концу 2016 года введет в эксплуатацию еще два маяка.
© AP Photo / Zha Chunming/Xinhua В мае три корабля военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) отправились на ежегодные военные учения в Южно-Китайском море.Поиск китайских ВМС на борту ракетного эсминца Хэфэй во время военных учений в водах близ острова Хайнань в Южно-Китайском море
© AP Photo / Zha Chunming/Xinhua
В мае три корабля военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) отправились на ежегодные военные учения в Южно-Китайском море.
© REUTERS / Erik De CastroИск в международный арбитраж Филиппины подали в январе 2013 года. Манила просила трибунал определить, являются ли оспариваемые объекты островами, камнями или обсыхающими при отливе возвышениями. Согласно позиции суда, спорные территории островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют.Активисты держать плакаты с надписью Руки прочь от Филлипин! во время акции протеста по спорам в Южно-Китайском море
© REUTERS / Erik De Castro
Иск в международный арбитраж Филиппины подали в январе 2013 года. Манила просила трибунал определить, являются ли оспариваемые объекты островами, камнями или обсыхающими при отливе возвышениями. Согласно позиции суда, спорные территории островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют.
© AP Photo / Bullit MarquezПекин назвал арбитраж "политическим фарсом". Принципиальная позиция китайской стороны заключается в том, что спор должен быть урегулирован в двустороннем порядке. Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что ставшие предметом конфликта острова "испокон веков являются территорией Китая".Корабль береговой охраны Китая в Южно-Китайском море
© AP Photo / Bullit Marquez
Пекин назвал арбитраж "политическим фарсом". Принципиальная позиция китайской стороны заключается в том, что спор должен быть урегулирован в двустороннем порядке. Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что ставшие предметом конфликта острова "испокон веков являются территорией Китая".
© REUTERS / CSIS Asia Maritime Transparency Initiative/Digital GlobРадиолокационная башня на архипелаге Спратли в Южно-Китайском море.Радиолокационная башня на архипелаге Спратли в Южно-Китайском море
© REUTERS / CSIS Asia Maritime Transparency Initiative/Digital Glob
Радиолокационная башня на архипелаге Спратли в Южно-Китайском море.
© AP Photo / Bullit MarquezФилиппины приветствуют решение Третейского суда в Гааге по иску против Китая. Филиппины заявляют, что многократно пытались решить спор посредством переговоров с Китаем, однако они провалились, поэтому Манила была вынуждена обратиться в арбитраж.Жители столицы Филиппин Манилы радуются решению третейского суда в Гааге по вопросу Южно-Китайского моря
© AP Photo / Bullit Marquez
Филиппины приветствуют решение Третейского суда в Гааге по иску против Китая. Филиппины заявляют, что многократно пытались решить спор посредством переговоров с Китаем, однако они провалились, поэтому Манила была вынуждена обратиться в арбитраж.
© AP Photo / Pool Photo/Ritchie B. TongoВ Белой книге, посвященной территориальному спору в регионе, говорится, что права и интересы Китая в Южно-Китайском море были установлены в течение многих лет. Авторы пишут, что после окончания Второй Мировой войны права страны на эту территорию были широко признаны международным сообществом.Южно-Китайское море
© AP Photo / Pool Photo/Ritchie B. Tongo
В Белой книге, посвященной территориальному спору в регионе, говорится, что права и интересы Китая в Южно-Китайском море были установлены в течение многих лет. Авторы пишут, что после окончания Второй Мировой войны права страны на эту территорию были широко признаны международным сообществом.
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