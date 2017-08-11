В Китае обвинили США в грубом нарушении своего суверенитета

04:1811.08.2017
(обновлено: 04:22 11.08.2017)
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Китайские власти обвинили Соединенные Штаты в грубом нарушении своего суверенитета после того, как американский эсминец "Джон С. Маккейн" приблизился к спорным островам Спратли в Южно-Китайском море, которые КНР считает своими. Об этом в четверг заявили в МИД Китая.
"Нарушение суверенитета"
В четверг в Министерстве иностранных дел КНР сообщили, что американский военный корабль прошел недалеко от островов Спратли, выполняя "операцию свободы судоходства". Китайские дипломаты заявили, что действия США являются грубым нарушением как суверенитета Китая, так и международного права. В китайском дипломатическом учреждении отметили, что "провокации США" приведут лишь к тому, что КНР будет принимать меры для защиты своей территории.
Кроме того, Пекин обвинил Вашингтон в дестабилизации ситуации в Южно-Китайском море. КНР заявляет, что совместные усилия Китая и стран АСЕАН позволили снизить градус напряженности, а действия США ведут лишь к "беспорядку и милитаризации Южно-Китайского моря".
Реагируя на информацию от коллег из внешнеполитического ведомства, в Минобороны КНР отметили, что подобные действия американских военных "наносят серьезный ущерб двустороннему стратегическому доверию".
Помимо этого, в Минобороны КНР призвали США отказаться от подобных провокаций, в противном случае, как отметили военные, китайская армия будет лишь усиливать свой потенциал для защиты своих границ.
Это не первый подобный случай во взаимоотношениях КНР и США. В конце августа китайский истребитель перехватил самолет американских ВМС в небе над Южно-Китайским морем. А в начале июля эсминец США вошел в акваторию спорных островов Сиша, которые Пекин также считает своими. Тогда МИД КНР тоже обвинил американские власти в нарушении суверенитета, заявив, что Китай оставляет за собой право принимать все необходимые действия для защиты государственного суверенитета и безопасности.
Море преткновения
Южно-Китайское море является одним из очагов напряженности в мире. На акваторию этого моря в разной степени претендуют сразу шесть государств: КНР, Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам и Тайвань.
Пекин заявляет свои претензии на архипелаги Сиша и Наньша (Спратли), на которые претендуют и другие государства региона. КНР считает, что ее действия на территории этих островов и в прилегающих водах полностью законны и подпадают под суверенитет Китая, а любые попытки приближения к этим островам рассматриваются китайскими властями как провокация.
По мнению Пекина, китайцы начали вести различную деятельность в Южно-Китайском море более двух тысяч лет назад: "первыми открыли, дали названия и изучили острова и воды; первыми непрерывно, мирно осуществляли юрисдикцию над ними".
Постоянная палата третейского суда - международный арбитражный суд, расположенный в Гааге. Суд принимает к рассмотрению как иски по межгосударственным спорам, так и иски частных организаций, имеющие международный характер.
В мировом сообществе в большинстве своем на решение Гааги отреагировали сдержанно. ЕС и Индия осторожно сообщили, что вердикт пока что "изучают". Вьетнам, который, как и Филиппины, имеет территориальные разногласия с китайской стороной, решение третейского суда приветствовал.
В начале апреля Китай завершил строительство нового маяка для обеспечения навигации на рифе Чжуби спорного архипелага Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море. В июне Пекин заявил, что к концу 2016 года введет в эксплуатацию еще два маяка.
В мае три корабля военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) отправились на ежегодные военные учения в Южно-Китайском море.
Иск в международный арбитраж Филиппины подали в январе 2013 года. Манила просила трибунал определить, являются ли оспариваемые объекты островами, камнями или обсыхающими при отливе возвышениями. Согласно позиции суда, спорные территории островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют.
Пекин назвал арбитраж "политическим фарсом". Принципиальная позиция китайской стороны заключается в том, что спор должен быть урегулирован в двустороннем порядке. Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что ставшие предметом конфликта острова "испокон веков являются территорией Китая".
Радиолокационная башня на архипелаге Спратли в Южно-Китайском море.
Филиппины приветствуют решение Третейского суда в Гааге по иску против Китая. Филиппины заявляют, что многократно пытались решить спор посредством переговоров с Китаем, однако они провалились, поэтому Манила была вынуждена обратиться в арбитраж.
В Белой книге, посвященной территориальному спору в регионе, говорится, что права и интересы Китая в Южно-Китайском море были установлены в течение многих лет. Авторы пишут, что после окончания Второй Мировой войны права страны на эту территорию были широко признаны международным сообществом.