Житель КНДР ночью переплыл по морю в Южную Корею

ТОКИО, 11 авг — РИА Новости, Иван Захарченко. Житель КНДР переплыл по морю в ночь на пятницу в Южную Корею, сообщили южнокорейские военные.

"Сегодня в час ночи у острова Кедондо был спасен северокорейский житель, перебравшийся по морю", — приводит информационное агентство Ренхап сообщение объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи.

Обстоятельства предполагаемого побега из КНДР молодого мужчины пока не выяснены.

В июле этого года сообщалось о бегстве в Южную Корею на небольшом баркасе пятерых граждан КНДР в том же районе Желтого моря, где проходит спорная разграничительная линия между двумя корейскими государствами.

Со своей стороны Пхеньян обвиняет Сеул в похищениях северокорейских граждан.