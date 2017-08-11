Япония согласилась на продолжение полетов конвертопланов Osprey

ТОКИО, 11 авг — РИА Новости, Иван Захарченко. Министерство обороны Японии согласилось на продолжение полетов американских конвертопланов MV-22 Osprey на территории страны после крушения одного из них у берегов Австралии, говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте японского военного ведомства.

"Вооруженные силы США подтвердили отсутствие механических, структурных, а также системных дефектов, которые могли бы помешать безопасным полетам MV-22", — отмечается в сообщении.

Минобороны Японии выразило понимание разъяснений США о возможности полетов конвертопланов и потребовало соблюдать максимальные меры безопасности, а также представить полную информацию о причинах инцидента в Австралии после окончательного завершения расследования.

По предварительным данным, крушение произошло при неудачной попытке MV-22 совершить посадку на десантном военном корабле Green Bay. Во вторник США официально объявили о гибели трех членов экипажа, которые до сих пор числились пропавшими без вести.

Разбившийся у берегов Австралии конвертоплан был приписан к базе Футэмма на Окинаве. В декабре 2016 года там же на Окинаве недалеко от берега в море рухнул еще один Osprey во время учений по дозаправке в воздухе.

Как сообщалось ранее, теперь такие конвертопланы могут быть задействованы в военных учениях, которые проходят до конца августа на острове Хоккайдо на севере Японии.

Ранее японское правительство, власти Хоккайдо и Окинавы призывали США приостановить полеты конвертопланов Osprey из опасений в плане их безопасности.