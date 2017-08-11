"Ъ": США могут закрыть одно из российских консульств в стране

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Американские власти могут потребовать от России закрыть одно из своих генеральных консульств на территории США, о данном решении может быть объявлено к 1 сентября, пишет в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на дипломатические источники.

"Американские власти могут потребовать от России закрыть одно из российских генконсульств на территории США. Таким, по словам дипломатических источников "Ъ", может быть ответ Вашингтона на введенные Москвой санкции, подразумевающие резкое сокращение штата посольства США в РФ и арест ряда объектов недвижимости", — говорится в материале газеты.

Отмечается, что о решении может быть объявлено к 1 сентября. Издание напоминает, что в настоящее время у США на территории России три генконсульства — в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, у России в США четыре — в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Сиэтле и Хьюстоне. При этом, какое именно из российских генконсульств может быть закрыто, источники газеты не уточняют.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что персонал дипломатической миссии США в России будет таким же, как и персонал российской дипмиссии в Америке — по 455 человек с каждой стороны. По его словам, 755 сотрудников американского посольства должны будут прекратить свою деятельность. МИД России 28 июля предложил США до 1 сентября изменить численность сотрудников дипмиссии.

Кроме того, РФ с 1 августа приостановила использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и посольской дачи в Серебряном бору. По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.