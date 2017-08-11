Мадуро появился на сессии учредительного собрания

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро, впервые появившись на сессии Национального учредительного собрания (НУС), подтвердил, что исполнительная власть будет подчиняться новому законодательному органу.

Учредительное собрание во вторник приняло указ, позволяющей ему контролировать все органы государственной власти страны.

"Как глава государства я подчиняюсь конституционной власти Национального учредительного собрания… У нас есть НУС, и я признаю его полномочную и суверенную власть, чтобы управлять Республикой", — заявил Мадуро, речь которого транслировал государственный телеканал. Мероприятие проходило в протокольном зале Дворца национальной ассамблеи, который президент не посещал с января 2016 года из-за разногласий с оппозиционным парламентом.

Ранее национальная ассамблея Венесуэлы выступила против указа, делающего учредительное собрание главным органом власти страны.

В Венесуэле прошли выборы в национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Эти события еще более подхлестнули идущие в стране с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 120 человек.