"Чудовищная эпидемия": Трамп объявит чрезвычайное положение из-за опиатов

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени намерен объявить режим чрезвычайного положения в Соединенных Штатах из-за эпидемии употребления опиатов.

"Опиатный кризис"

Трамп заявил, что его администрация уже сейчас "готовит бумаги" для официального объявления об эпидемии.

"Это серьезная проблема, с которой мы еще никогда не сталкивались", — подчеркнул президент США, комментируя свое намерение ввести чрезвычайное положение.

Американский лидер также отметил, что употребление опиатов является проблемой для всего мира, не только для Соединенных Штатов.

"Мы потратим много времени, сил и средств для решения "опиатного кризиса", — заявил Трамп.

Как отмечает агентство Рейтер, если американские власти объявят режим ЧП, то это позволит штатам, которые будут провозглашены зонами бедствия, получать различную помощь от федеральных фондов. Кроме того, это решение может привести к отмене или, наоборот, к ужесточению ряда требований по регулированию рынка опиатов.

Проблема возросшего употребления опиатов

За последние 25 лет применение синтетических опиатов возросло почти втрое — до более чем 200 миллионов рецептов, ежегодно выписываемых в медицинских целях. Как утверждает Национальный институт исследования наркомании, по состоянию на 2014 год в Соединенных Штатах было свыше двух миллионов человек, которые имели зависимость от искусственных опиатов, это в пять раз больше числа зависимых от героина.

Как показывает статистика, в США ежегодно умирает свыше 50 тысяч человек от всех опиатов.

На этом фоне американские власти продумывают различные стратегии борьбы с "опиатным кризисом". Так, например, правоохранительные органы рассматривают возможность ужесточения процедуры выдачи рецептов и ответственности за нелегальный оборот специализированных препаратов.