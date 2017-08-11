Мэттис заявил о необходимости вариантов военного решения в конфликте с КНДР

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Генерал Джеймс Мэттис заявил, что в качестве главы Пентагона обязан иметь варианты военного решения в конфликте вокруг КНДР, но США предпочитают дипломатическое урегулирование ситуации, передает агентство Рейтер.

"Мы готовы", — сказал он, отвечая на вопрос о готовности Пентагона к военному решению проблемы КНДР.

При этом Мэттис отметил, что трагедии, которые несут войны, всем известны, и военный конфликт может иметь "катастрофические последствия".

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Северной Корее ответить "огнем и яростью" в случае, если с ее стороны будет реальная угроза для США. Позднее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) заявило, что военные КНДР изучают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана.