Италия пообещала "жесткий ответ" на гибель мирных граждан в войне мафии

РИМ, 11 авг — РИА Новости, Александр Логунов. Итальянское государство обеспечит "самый жесткий ответ" на всплеск войны между мафиозными кланами в южной области Апулия, жертвами которой в среду стали двое мирных граждан, заявил глава МВД Марко Миннити после заседания национального комитета общественного порядка и безопасности.

Четыре человека были найдены убитыми в среду неподалеку от города Фоджа. Сообщалось, что огонь по автомобилю, в котором босс местного мафиозного клана, 50-летний Марио Лучано Ромито, ехал со своим родственником, открыли из поравнявшейся с ними машины. Нынешний эпизод связывают с войной двух криминальных семей, которая продолжается уже несколько лет и с июня унесла уже восемь жизней.

Другими погибшими оказались двое братьев — местных крестьян, оказавшиеся невольными свидетелями инцидента. Они попытались скрыться с места происшествия на автомобиле, однако были настигнуты киллерами и убиты на месте. После громкого преступления в регион прибыл глава итальянского МВД, который провел в Фодже заседание национального комитета общественного порядка и безопасности, а также встретился руководством местных городов и провинций.

"Я прибыл сюда, чтобы сказать, что ответ государства на гибель двух невинных граждан будет самым жестким" — пообещал Миннити, которого цитирует агентство askanews.

По его словам, ответными мерами властей на вчерашний обстрел и продолжающийся мафиозный конфликт станут усиление контроля за территорией и следственного потенциала с использованием новых технологий.

В провинцию Фоджи, как отметил Миннити, прибудут 192 оперативных подразделения, среди которых полицейские, карабинеры и сотрудники финансовой гвардии, а также следственные подразделения трех служб.

Безопасность в провинции Фоджи будет обеспечена при помощи "систем видеонаблюдения, беспилотников и спутников", договоренности об экспериментальном использовании которых Миннити достиг с президентом области Апулия Микеле Эмильяно.