Снизил расходы: Трамп поблагодарил Путина за сокращение дипмиссии в России

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, комментируя решение российских властей сократить число сотрудников американской дипломатической миссии в РФ, заявил, что благодарен российскому лидеру, так как это позволило Вашингтону снизить расходы на персонал.

Ответные меры

В конце июля американский конгресс принял законопроект о новых санкциях против РФ, Ирана и КНДР. Документ был подписан президентом США второго августа. Новые ограничения стали самыми масштабными в отношении российской экономики за последнее время и шли вразрез интересам некоторых европейских компаний, которые принимали участие в российских нефтяных и газовых проектах — в частности, в строительстве газопровода "Северный поток-2".

Однако еще до подписания законопроекта российский лидер Владимир Путин объявил, что РФ примет ответные меры на новые санкции и изъятие Вашингтоном российской дипсобственности в Соединенных Штатах. После этого Москва предписала сократить численность американских дипломатов в России и лишила посольство США права пользоваться складскими объектами на Дорожной улице и дачей в Серебряном Бору.

Трамп благодарит, Госдеп протестует



Как пояснил в дальнейшем Путин, под сокращение попадут 755 членов дипмиссий. Таким образом, персонал американских дипломатических представительств в России уравняли с российским дипперсоналом в США — по 455 человек с каждой стороны.

Комментируя решение российских властей, американский лидер поблагодарил Путина за сокращение дипломатической миссии в России. Он пояснил, что это позволит Вашингтону снизить расходы на сотрудников дипломатических представительств.

"Хочу поблагодарить его (Путина. — Прим. ред.), поскольку мы пытаемся сократить расходы на персонал. В том что касается меня, я очень рад, что он уволил большое количество народа, поскольку у нас теперь меньше штаты", — отметил американский лидер.

Однако в государственном департаменте США выразили протест против сокращения персонала американских дипмиссий, назвав это решение "неоправданной мерой, вызывающей сожаление". Кроме того, глава внешнеполитического ведомства Рекс Тиллерсон заявил, что к первому сентябрю Вашингтон примет ответные меры.

Комментируя реакцию Госдепа, в российском посольстве охарактеризовали решение России как "обмен уколами", отметив, что Москва была вынуждена прибегнуть к данным шагам в связи с предыдущими действиями американских властей.