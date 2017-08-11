Снизил расходы: Трамп поблагодарил Путина за сокращение дипмиссии в России

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, комментируя решение российских властей сократить число сотрудников американской дипломатической миссии в РФ, заявил, что благодарен российскому лидеру, так как это позволило Вашингтону снизить расходы на персонал.
Ответные меры
Однако еще до подписания законопроекта российский лидер Владимир Путин объявил, что РФ примет ответные меры на новые санкции и изъятие Вашингтоном российской дипсобственности в Соединенных Штатах. После этого Москва предписала сократить численность американских дипломатов в России и лишила посольство США права пользоваться складскими объектами на Дорожной улице и дачей в Серебряном Бору.
58.6%Реакция слишком мягкая
1.5%Ответ слишком жесткий
39.8%Россия отреагировала адекватно
Трамп благодарит, Госдеп протестует
Комментируя решение российских властей, американский лидер поблагодарил Путина за сокращение дипломатической миссии в России. Он пояснил, что это позволит Вашингтону снизить расходы на сотрудников дипломатических представительств.
"Хочу поблагодарить его (Путина. — Прим. ред.), поскольку мы пытаемся сократить расходы на персонал. В том что касается меня, я очень рад, что он уволил большое количество народа, поскольку у нас теперь меньше штаты", — отметил американский лидер.
Комментируя реакцию Госдепа, в российском посольстве охарактеризовали решение России как "обмен уколами", отметив, что Москва была вынуждена прибегнуть к данным шагам в связи с предыдущими действиями американских властей.