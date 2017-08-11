Канадский дипломат на Кубе проходит лечение в связи с нарушением слуха

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Канадский дипломат на Кубе проходит лечение в связи с нарушением слуха, сообщила представитель МИД Канады Брианна Максвелл.

Ранее телекомпания CNN сообщила, что в госдепартаменте США считают, что некоторые сотрудники американского посольства в Гаване подверглись "акустической атаке" с использованием специальных приборов.

"Нам известно о необычных симптомах, выявленных у канадских и американских дипломатов в Гаване. Правительство активно работает – в том числе с властями США и Кубы, чтобы установить причину", — приводит слова Максвелл агентство Франс Пресс.

Телекомпания со ссылкой на нескольких высокопоставленных представителей госдепартамента сообщала, что, по версии Вашингтона, работники посольства подвергались "атакам" с конца 2016 года. Причем происходило это в разное время и в разных местах. Как подчеркивается, в результате у людей возникли серьезные проблемы со здоровьем.