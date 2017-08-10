Россиянин опроверг данные о том, что его удерживают в заложниках в Абхазии

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Турист из России Василий Снегирев опроверг информацию СМИ о том, что его с сыном Александром взяли в заложники после ДТП в Гагрском районе Абхазии и потребовали выкуп.
"Сейчас у меня все нормально, местные власти оказывают содействие, все оформлено в рамках закона. В данный момент все хорошо. Полиция, прокуратура оказывают мне всестороннюю помощь", — сообщил Снегирев РИА Новости.
Опровержение посольства
Посольство России в Абхазии также не подтвердило данные о том, что в республике двух россиян удерживают в заложниках. Об этом рассказал РИА Новости пресс-атташе диппредставительства Турал Джавадов.
По словам представителя дипмисси, 9 августа в посольство поступила информация об угоне автомобиля россиянина в Гагрском районе. На следующий день дипломатам пришло письмо от Александра Снегирева, из которого следовало, что на самом деле произошло ДТП с участием его отца.
"В милиции города Гагры нам сообщили, что виновником произошедшего ДТП отказался российский гражданин Василий Снегирев, который управлял автомобилем Audi. Сам Василий Снегирев признал свою вину и выразил готовность возместить затраты на ремонт машины гражданина Абхазии, речь идет о Volkswagen Transporter 1993 года выпуска", — сообщил Джавадов.
Он добавил, что пострадавшая сторона потребовала от россиян компенсацию ущерба в размере 200 тысяч рублей. Сотрудники дипмиссии связались с правоохранительными органами и попросили оказать максимальную помощь в решении этого вопроса.
Дипломат подчеркнул, что россиян никто не удерживает в заложниках — виновник ДТП выразил готовность возместить ущерб и признал вину.
"Для этого необходимо провести экспертизу и следственные действия", — подчеркнул Джавадов.
Проблемы с туристами
В Абхазии этим летом произошло несколько ЧП, связанных с туристами из России. Так, 2 августа в селе Приморское в пяти километрах от курортного райцентра Гудауты взорвался склад боеприпасов, 64 человека, в том числе россияне, получили травмы, две туристки из Санкт-Петербурга погибли.
В этом же районе в конце июля произошел другой аналогичный случай — грабители ворвались в дом к россиянам, переехавшим в Абхазию из Петербурга. Преступники потребовали у них деньги, а женщину пытали.
Сотрудничество силовиков
Тема безопасности туристов в Абхазии поднималась на встрече президента России Владимира Путина с главой республики Раулем Хаджимбой 8 августа. Российский лидер напомнил о договоренностях по организации информационно-координационного центра МВД России и Абхазии.
"Конечно, это очень важная составляющая. Имею в виду и что сами граждане Абхазии, и русские, и гости, откуда бы они ни приехали, в том числе и из России, должны понимать и чувствовать, что они находятся под надежной защитой", — сказал Путин. Он также выразил надежду на то, что эта совместная работа будет повышать уровень безопасности пребывающих в республике туристов.
Помощь местных жителей
Из-за ухудшения криминогенной обстановки местные жители стали сопровождать туристов, которые отправляются на пляж или в другие места отдыха. Об этом сообщила Sputnik Абхазия жительница села Приморское Аида Отырба.
"Все, конечно, шокированы произошедшей трагедией. Бывали случаи краж у туристов, но такого зверского преступления никогда не было", — отметила женщина.
Турпоток упал
Туристический поток в Абхазию за январь — июль упал на 30% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, сообщила РИА Новости президент общественной организации "Абхазский союз туризма" Анна Калягина.
"По сравнению с прошлым годом у нас провал сейчас 30%", — сообщила она. "Была плохая погода: май — дожди, июнь — дожди. Только-только в июле раскачалось — и тут такие резонансные события. Конечно, люди в ужасе, в панике, в шоке", — объяснила Калягина. По ее словам, после взрыва на складе боеприпасов в селе Приморское Абхазия испытывает "мощную волну отказов туристов".
Калягина сделала прогноз, что спад продлится примерно две недели. "Две недели у нас тишина будет. В июле после (убийства) Кабанова — две недели тишина, 50 процентов отказалось, и сейчас — тишина, 50 процентов отказалось… Я даже приостановила рекламу (своего турагентства — ред.), потому что смысла нет", — сообщила она.