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В мире

Россиянин опроверг данные о том, что его удерживают в заложниках в Абхазии

23:5610.08.2017
(обновлено: 23:59 10.08.2017)
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© РИА Новости / Томас ТхайцукПерейти в фотобанкВид на побережье в Гаграх. Архивное фотоВид на побережье в Гаграх. Архивное фото
© РИА Новости / Томас Тхайцук
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Турист из России Василий Снегирев опроверг информацию СМИ о том, что его с сыном Александром взяли в заложники после ДТП в Гагрском районе Абхазии и потребовали выкуп.

Пляж в Пицунде. Архивное фото
© РИА Новости / Томас Тхайцук
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Абхазские турфирмы жалуются на отказы туристов от поездок
По словам россиянина, власти республики оказывают помощь в урегулировании ситуации.

"Сейчас у меня все нормально, местные власти оказывают содействие, все оформлено в рамках закона. В данный момент все хорошо. Полиция, прокуратура оказывают мне всестороннюю помощь", — сообщил Снегирев РИА Новости.

Опровержение посольства

Посольство России в Абхазии также не подтвердило данные о том, что в республике двух россиян удерживают в заложниках. Об этом рассказал РИА Новости пресс-атташе диппредставительства Турал Джавадов.

По словам представителя дипмисси, 9 августа в посольство поступила информация об угоне автомобиля россиянина в Гагрском районе. На следующий день дипломатам пришло письмо от Александра Снегирева, из которого следовало, что на самом деле произошло ДТП с участием его отца.

"В милиции города Гагры нам сообщили, что виновником произошедшего ДТП отказался российский гражданин Василий Снегирев, который управлял автомобилем Audi. Сам Василий Снегирев признал свою вину и выразил готовность возместить затраты на ремонт машины гражданина Абхазии, речь идет о Volkswagen Transporter 1993 года выпуска", — сообщил Джавадов.

Он добавил, что пострадавшая сторона потребовала от россиян компенсацию ущерба в размере 200 тысяч рублей. Сотрудники дипмиссии связались с правоохранительными органами и попросили оказать максимальную помощь в решении этого вопроса.

Пляж в Гудауте, Абхазия. Август, 2017
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Пляжи Гудауты пусты после серии ЧП в Абхазии
"На основании заявления Снегирева мы направили сегодня официальное письмо в генеральную прокуратуру Абхазии с просьбой разобраться в этой ситуации и информировать нас. Держим вопрос на контроле. Что касается автомобиля российского гражданина, он в настоящее время находится в городе Гагры до окончания следственных мероприятий", — рассказал пресс-атташе посольства.

Дипломат подчеркнул, что россиян никто не удерживает в заложниках — виновник ДТП выразил готовность возместить ущерб и признал вину.
"Для этого необходимо провести экспертизу и следственные действия", — подчеркнул Джавадов.

Проблемы с туристами

В Абхазии этим летом произошло несколько ЧП, связанных с туристами из России. Так, 2 августа в селе Приморское в пяти километрах от курортного райцентра Гудауты взорвался склад боеприпасов, 64 человека, в том числе россияне, получили травмы, две туристки из Санкт-Петербурга погибли.

На месте взрыва боеприпасов склада Минобороны Абхазии в селе Приморское Гудаутского района
© РИА Новости / МЧС Республики Абхазия
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Туристка из России провела ночь в лесу после взрыва на складе в Абхазии
В июле в Гудаутском районе произошли два громких преступления против россиян. В Приморском 11 июля двое местных братьев, вооруженных пистолетами и ножами, ворвались в домик, где отдыхали две семьи из Москвы. Они потребовали отдать им все ценности, а когда один из мужчин стал сопротивляться, нанесли ему смертельные ножевые ранения. После этого злоумышленники похитили его жену с двумя детьми, а также вторую семью. Позже их освободила полиция. Нападавшие были задержаны, им предъявлены обвинения.

В этом же районе в конце июля произошел другой аналогичный случай — грабители ворвались в дом к россиянам, переехавшим в Абхазию из Петербурга. Преступники потребовали у них деньги, а женщину пытали.

Сотрудничество силовиков

Тема безопасности туристов в Абхазии поднималась на встрече президента России Владимира Путина с главой республики Раулем Хаджимбой 8 августа. Российский лидер напомнил о договоренностях по организации информационно-координационного центра МВД России и Абхазии.

"Конечно, это очень важная составляющая. Имею в виду и что сами граждане Абхазии, и русские, и гости, откуда бы они ни приехали, в том числе и из России, должны понимать и чувствовать, что они находятся под надежной защитой", — сказал Путин. Он также выразил надежду на то, что эта совместная работа будет повышать уровень безопасности пребывающих в республике туристов.

Помощь местных жителей

Из-за ухудшения криминогенной обстановки местные жители стали сопровождать туристов, которые отправляются на пляж или в другие места отдыха. Об этом сообщила Sputnik Абхазия жительница села Приморское Аида Отырба.

Николай Патрушев. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Патрушев обсудил с абхазским коллегой взаимодействие силовиков двух стран
"Несмотря на то что в этом году туристов в селе не так много, как в предыдущие годы, после случившегося еще никто не уехал. Местные жители стали сопровождать туристов, которые отправляются на пляж или еще куда-то", — рассказала она. Отырба добавила, что участившиеся в Абхазии преступления — это происки сил, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в республике.

"Все, конечно, шокированы произошедшей трагедией. Бывали случаи краж у туристов, но такого зверского преступления никогда не было", — отметила женщина.

Турпоток упал

Туристический поток в Абхазию за январь — июль упал на 30% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, сообщила РИА Новости президент общественной организации "Абхазский союз туризма" Анна Калягина.

"По сравнению с прошлым годом у нас провал сейчас 30%", — сообщила она. "Была плохая погода: май — дожди, июнь — дожди. Только-только в июле раскачалось — и тут такие резонансные события. Конечно, люди в ужасе, в панике, в шоке", — объяснила Калягина. По ее словам, после взрыва на складе боеприпасов в селе Приморское Абхазия испытывает "мощную волну отказов туристов".

Калягина сделала прогноз, что спад продлится примерно две недели. "Две недели у нас тишина будет. В июле после (убийства) Кабанова — две недели тишина, 50 процентов отказалось, и сейчас — тишина, 50 процентов отказалось… Я даже приостановила рекламу (своего турагентства — ред.), потому что смысла нет", — сообщила она.

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