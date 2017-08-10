Трамп заявил, что удивлен обыском у Манафорта

ВАШИНГТОН, 10 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп удивлен обыском у экс-руководителя своего предвыборного штаба Пола Манафорта, не комментирует возможность увольнения спецпрокурора по "российскому делу" Роберта Мюллера, сообщило агентство Рейтер.

Трамп заявил, что "не думал" об увольнении Мюллера. Однако, по словам президента США, спецпрокурор "расследует несуществующие вещи".

Сотрудники ФБР США в конце июля провели обыск в доме бывшего менеджера предвыборной кампании Трампа Пола Манафорта в рамках расследования "вмешательства РФ" в выборы в США.

Расследование в отношении Трампа на предмет предполагаемых связей с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Впоследствии спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Некоторое время назад он созвал так называемое большое жюри, что может свидетельствовать о значительной интенсификации расследования.