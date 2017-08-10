Попавший в ДТП в Абхазии россиянин заявил, что его не брали в заложники

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Россиянин Василий Снегирев опроверг информацию СМИ о том, что он вместе со своим отцом оказался в заложниках после того, как попал в ДТП в Гагрском районе Абхазии. Об этом он заявил РИА Новости.

"Сейчас у меня все нормально, местные власти оказывают содействие, все оформлено в рамках закона. В данный момент все хорошо. Полиция, прокуратура оказывают мне всестороннюю помощь", — сказал он.

Ранее ряд СМИ сообщили, что в Абхазии местные жители не отпускают россиян, попавших в ДТП, и требуют от них крупную компенсацию в качестве возмещения ущерба.

В посольстве России в Абхазии заявили, что в среду им поступила информация об угоне автомобиля россиянина в Гагрском районе. В четверг с дипломатами связался по электронной почте сам Снегирев, который сообщил, что вместе с отцом попал в ДТП.

В милиции города Гагры рассказали сотрудникам посольства, что виновником ДТП был россиянин. "Сам Василий Снегирев признал свою вину и выразил готовность возместить затраты на ремонт машины гражданина Абхазии, речь идет о Volkswagen Transporter 1993 года выпуска", — рассказал пресс-аташе Турал Джавадов, добавив, что пострадавшая сторона потребовала от россиянина компенсацию в размере 200 тысяч рублей.

Сотрудники посольства связались с местным отделом милиции и обратились в генеральную прокуратуру Абхазии с просьбой разобраться в ситуации. "Что касается автомобиля российского гражданина, он в настоящее время находится в городе Гагры до окончания следственных мероприятий", — добавил Джавадов.

При этом дипломат также отметил, что россиян никто не удерживает в заложниках, а сами они готовы оплатить ремонт разбитого Volkswagen.