Попавший в ДТП в Абхазии россиянин заявил, что его не брали в заложники

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Россиянин Василий Снегирев опроверг информацию СМИ о том, что он вместе со своим отцом оказался в заложниках после того, как попал в ДТП в Гагрском районе Абхазии. Об этом он заявил РИА Новости.
"Сейчас у меня все нормально, местные власти оказывают содействие, все оформлено в рамках закона. В данный момент все хорошо. Полиция, прокуратура оказывают мне всестороннюю помощь", — сказал он.
В посольстве России в Абхазии заявили, что в среду им поступила информация об угоне автомобиля россиянина в Гагрском районе. В четверг с дипломатами связался по электронной почте сам Снегирев, который сообщил, что вместе с отцом попал в ДТП.
В милиции города Гагры рассказали сотрудникам посольства, что виновником ДТП был россиянин. "Сам Василий Снегирев признал свою вину и выразил готовность возместить затраты на ремонт машины гражданина Абхазии, речь идет о Volkswagen Transporter 1993 года выпуска", — рассказал пресс-аташе Турал Джавадов, добавив, что пострадавшая сторона потребовала от россиянина компенсацию в размере 200 тысяч рублей.
При этом дипломат также отметил, что россиян никто не удерживает в заложниках, а сами они готовы оплатить ремонт разбитого Volkswagen.