В Венесуэле кибератака оставила без связи семь миллионов человек

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Кибератака на государственную телекоммуникационную компанию в Венесуэле оставила без мобильной связи семь миллионов человек, сообщил министр по делам науки и технологий Угбель Роа.

"В эту среду без связи остались семь из 13 миллионов пользователей в списке госоператора Movilnet", — приводит слова министра телеканал Globovision.

По словам Роа, "систематические террористические атаки" против телекоммуникационных служб проводятся при поддержке "иностранных агентов". Он также сообщил о новых случаях умышленного повреждения оптоволоконного кабеля в семи штатах страны.

Помимо оператора мобильной связи объектами кибератаки в среду стали сайты ряда правительственных учреждений. Ответственность за взлом взяли хакеры из группировки Binary Guardians.