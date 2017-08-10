Госдеп не комментирует сообщения об инциденте с дипломатами США на Кубе

ВАШИНГТОН, 10 авг — РИА Новости. Госдепартамент не комментирует сообщения об "акустической атаке" на дипломатов США на Кубе.

"Я не буду подтверждать или опровергать то, о чем вы говорите… Сейчас идет расследование, в которое я не буду вдаваться", — заявила на брифинге официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

Ранее телекомпания CNN сообщила, что в госдепартаменте США считают, что некоторые сотрудники американского посольства в Гаване подверглись "акустической атаке" с использованием специальных приборов.

Ссылаясь на нескольких высокопоставленных представителей госдепартамента, телекомпания сообщала, что, по версии Вашингтона, работники посольства подвергались "атакам" с конца 2016 года. Причем происходило это в разное время и в разных местах. Как подчеркивается, в результате у людей возникли серьезные проблемы со здоровьем.