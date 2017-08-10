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В мире

Родственники четверых сирот опознали их на видео из иракского приюта

22:1510.08.2017
(обновлено: 22:18 10.08.2017)
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© РИА Новости / Рафаэль ДаминовДети из Мосула. Архивное фотоДети из Мосула. Архивное фото
© РИА Новости / Рафаэль Даминов

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. После репортажа о сиротах из России, которых в Ирак увезли родители, попавшие под влияние террористической организации "Исламское государство"*, с телеканалом RT связались предполагаемые родственники четверых детей.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Кадыров помог найти родственников четырех детей из РФ, вернувшихся из Ирака
Выйти на связь с родными трехлетнего Султанмурада Алиева удалось с помощью главы Чечни Рамзана Кадырова. В своем аккаунте в Instagram он опубликовал видеоролик RT из приюта и попросил всех, кто владеет информацией о детях, связаться с редакцией телеканала.

"…Мы увидели в Instagram Рамзана Кадырова видеозапись из приюта", — рассказала тетя Султанмурада по отцовской линии, уроженка Дагестана Зумрут Камалова. По словам женщины, ее брат с женой, Дина и Аздан Алиевы, вывезли мальчика из России полтора года назад, когда ему было всего два года.

Тетя еще одного ребенка — трехлетнего Али Магомедова, находящегося в приюте Багдада, — также сама связалась с телеканалом. Жительница Хасавюрта Хадижат Магомедова рассказала RT, что отец мальчика погиб, а мать не смогла вернуться в Россию после его смерти.

Дети бегут за грузовиком в Ираке. Архивное фото
© AP Photo / Hussein Malla
Тетя вывезенного в Ирак мальчика рассказала об общении с его матерью
"Последний раз моя сестра звонила в Дагестан год назад. Мы просили, чтобы она вернулась и детей вернула. В начале 2017 года кто-то отправил нам эту фотографию, где она с ребёнком. Снимок сделан в Мосуле" — сообщила женщина. По словам Магомедовой, у ее сестры есть еще двое детей, о судьбе которых пока ничего не известно.

С RT также связались родные сестер Зайнуковых — Хадиджы, которой исполнилось пять, и Фатимы — ей всего три. Родители девочек, по словам родственников из Дагестана, уехали в Турцию два года назад.

"В 2015 году они пропали из Махачкалы, но был слух, что они живут в Турции. Нам сказали, что они едут на лечение. Оттуда присылали нам фотографии: как они в парках гуляют, играют в детских клубах, в кафе сидят. Казалось, они живут хорошо, все у них прекрасно. Их бабушка и дедушка тоже толком не знали ничего и сильно переживали за их судьбу — за два месяца заметно постарели. Они очень любили детей, Хадиджу обожали просто", — рассказала двоюродная тетя девочек Рената.

О том, что дети попали в приют в Багдаде, собеседница узнала от брата, который увидел их на видео в Youtube.

"Скинул нам ролик и говорит: "Смотрите, это же точно наше девочка, наша Хадиджа!" Мы тут же сообщили бабушке девочек — она была в шоке. Теперь она плачет и просит помочь вернуть их на родину", — рассказывает родственница сестер.

После того, как нашлись родственники детей, необходимо предоставить властям Ирака доказательства, что их мать или отец действительно были гражданами России. В подтверждение своих слов родные передали RT свидетельства о рождении и фотографии. Кроме того, детям придется сдать тест ДНК, чтобы можно было установить родство. После этого по решению суда малышей смогут отправить на родину.

Иракский мальчик на месте авиаудара в Каяре во время операции против ИГ в Мосуле. Архивное фото
© AFP 2017 / Bulent Kilic
Кадыров опубликовал видео RT о детях из России, попавших в иракский приют
Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов ранее днем объявил о создании специальной комиссии по розыску и возвращению детей, которых вывезли в Сирию или Ирак родители, завербованные террористами.

В пятницу глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что в иракских приютах находится около 300 детей — граждан России и стран СНГ, которых родители вывезли в зону конфликтов на Ближнем Востоке. По данным уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой, в Сирии, Ираке и других странах, охваченных войной, сейчас находится около 400 несовершеннолетних из России.

В свою очередь, глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов сообщил РИА Новости, что СПЧ запросил у МИД России информацию о числе находящихся в Ираке детей, чьи родители решили примкнуть к "Исламскому государству"*, и заверил, что правозащитники сделают все возможное для их возвращения на родину.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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