Трамп не стал обсуждать возможность превентивного удара по КНДР

ВАШИНГТОН, 10 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался обсуждать возможность превентивного удара США по КНДР.

"Мы об этом никогда не говорим. Никогда", — заявил Трамп журналистам в ответ на вопрос, могут ли США нанести удар первыми.

Ранее Трамп пригрозил Северной Корее ответить "огнем и яростью" в случае, если с ее стороны будет реальная угроза для США. Позднее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) заявило, что военные КНДР изучают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана.