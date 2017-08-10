Трамп намерен объявить режим ЧП в связи с эпидемией употребления опиатов

ВАШИНГТОН, 10 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен объявить режим ЧП в связи с эпидемией употребления обезболивающих препаратов — искусственных опиатов.

Трамп заявил, что "готовит бумаги" для официального объявления об эпидемии.

Официальный режим ЧП позволит штатам и округам, провозглашенным зоной бедствия, получать помощь из федеральных фондов. Кроме того, могут быть временно отменены или, наоборот, ужесточены ряд требований по регулированию рынка опиатов.

Американские правоохранительные органы размышляют о возможных стратегиях борьбы с эпидемией опиатов — например, ужесточение процедуры выдачи рецептов и ответственности за нелегальный оборот специализированных препаратов.

Использование искусственных опиатов в США увеличилось за последние 25 лет примерно втрое — до более чем 200 миллионов рецептов, выписываемых ежегодно. По состоянию на 2014 год, согласно оценкам Национального института по изучению наркомании, в США было более 2 миллионов людей, зависимых от синтетических опиатов, в пять раз больше, чем зависимых от героина. Смертность от всех опиатов, включая героин, превысила 10 на 100 тысяч населения в год (более 50 тысяч смертей ежегодно), причем от передозировки медицинских препаратов-опиатов умирает больше людей, чем от героина.