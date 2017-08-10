Суд в США возобновил поиск переписки помощников Клинтон по Бенгази

ВАШИНГТОН, 10 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Федеральный суд Вашингтона распорядился, чтобы госдепартамент возобновил поиск в базе данных служебной переписки по делу о гибели американцев в ливийском Бенгази, сообщил телеканал Fox News.

По его данным, суд распорядился искать на серверах госдепа письма помощников Клинтон — Хумы Абедин, Шерил Миллс и Джейкоба Салливана — на предмет писем от Клинтон, которые могут пролить свет на скандал вокруг теракта в Бенгази.

В 2012 году в результате атаки на посольство в Бенгази были убиты четыре американца, в том числе посол США в Ливии. Республиканцы подозревали Клинтон в том, что госдеп не обеспечил безопасность граждан США. Парламентское расследование не дало каких-либо результатов.

Клинтон в бытность госсекретарем вела служебную переписку через личный почтовый сервер. ФБР в 2015-16 годах проводило в связи с этим расследование на предмет возможной утечки секретной информации. По итогам проверки ФБР не нашло в действиях Клинтон состава преступления, хотя было установлено, что около ста писем содержали секретную информацию, а еще около 30 тысяч электронных писем Клинтон удалила вопреки правилам, сославшись на то, что они носили частный характер. Новости о приостановке, возобновлении и повторной приостановке расследования против Клинтон оказали большое влияние на популярность Клинтон в преддверии президентских выборов-2016, которые экс-госсекретарь проиграла Дональду Трампу.