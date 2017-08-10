Трамп заявил, что его заявления по КНДР могли быть еще более жесткими

ВАШИНГТОН, 10 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп дал понять, что не собирается отказываться от своих заявлений по КНДР, наделавших немало шума.

"Я мог бы быть еще жестче", — сказал Трамп. Видео выступления Трампа на совещании показали американские телеканалы.

Кроме того, Трамп заявил, что КНДР следует "очень сильно нервничать", если Пхеньян задумывает что-либо против США. Трамп заявил также, что Китай может сделать больше для давления на КНДР и что он уверен в подобных действиях Пекина. При этом американский лидер добавил: "Мы всегда будем рассматривать переговоры".

Ранее Трамп пригрозил Северной Корее ответить "огнём и яростью" в случае, если с ее стороны будет реальная угроза для США. Позднее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) заявило, что военные КНДР изучают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана.