Захарченко объяснил задержки в пропуске наблюдателей миссии ОБСЕ

ДОНЕЦК, 10 авг — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики готовы обеспечивать деятельность специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на территории республики, задержки в пропуске наблюдателей связаны лишь с обеспечением их безопасности, заявил РИА Новости глава ДНР Александр Захарченко.

Ранее специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ заявила, что представители ДНР в четверг дважды задержали ее патруль: на 31 минуту возле села Верхнешироковского и на 20 минут неподалеку от села Коминтерново (Пикузы после переименования Киевом населенного пункта) в Донбассе.

"Инциденты, о которых идет речь, никак не связаны с каким-то недоброжелательным отношением к миссии ОБСЕ с нашей стороны. Напротив, мы неоднократно говорили о том, что готовы обеспечить деятельность миссии. И главное — ее безопасность. Указанные инциденты связаны как раз с этим", — сказал Захарченко.

Он отметил, что в ДНР неоднократно просили представителей миссии ОБСЕ сообщать заранее их маршруты передвижения для обеспечения безопасности наблюдателей. "Если же представители миссии появляются в неожиданных местах, то наши военнослужащие вынуждены "брать паузу" для того, чтобы обеспечить беспроблемное передвижение миссии в дальнейшем. Война — не место для сюрпризов. Особенно если речь идет о безопасности представителей миссии ОБСЕ", — добавил глава ДНР.