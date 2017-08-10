В МИД разъяснили ситуацию с россиянами, "попавшими в заложники" в Абхазии

МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Посольство России в Абхазии опровергло информацию СМИ о том, что двух россиян взяли в заложники после ДТП в Гагрском районе республики и потребовали от них выкуп. Об этом заявил РИА Новости пресс-атташе диппредставительства Турал Джавадов.

Ранее ряд СМИ сообщили, что в Абхазии местные жители не выпускают на родину россиян, попавших в ДТП, и требуют крупную сумму денег в качестве возмещения ущерба.

Как пояснил Джевадов, в среду в посольство поступила информация об угоне автомобиля гражданина России в Гагрском районе. "Десятого августа по электронной почте к нам обратился Александр Снегирев, из обращения которого следовало, что на самом деле произошло ДТП с участием его отца, тоже гражданина России, Василия Снегирева. В милиции города Гагры нам сообщили, что виновником произошедшего ДТП отказался российский гражданин Василий Снегирев, который управлял автомобилем Audi. Сам Василий Снегирев признал свою вину и выразил готовность возместить затраты на ремонт машины гражданина Абхазии, речь идет о Volkswagen Transporter 1993 года выпуска", — сообщил он, добавив, что пострадавшая сторона потребовала от россиянина компенсацию в размере 200 тысяч рублей.

Сотрудники посольства связались с местным отделом милиции и попросили оказать максимальную помощь в решении этого вопроса. "На основании заявления Снегирева мы направили сегодня официальное письмо в генеральную прокуратуру Абхазии с просьбой разобраться в этой ситуации и информировать нас. Держим вопрос на контроле. Что касается автомобиля российского гражданина, он в настоящее время находится в городе Гагры до окончания следственных мероприятий", — добавил Джавадов.

По словам дипломата, россиян никто не удерживает в заложниках. "Он (гражданин РФ — ред.) признал свою вину и выразил готовность возместить ущерб на ремонт машины, но для этого необходимо провести экспертизу и следственные действия", — отметил пресс-аташе.

Сам Василий Снегирев, попавший в ДТП, сообщил РИА Новости, что власти республики оказывают помощь в урегулировании ситуации. "Сейчас у меня все нормально, местные власти оказывают содействие, все оформлено в рамках закона. В данный момент все хорошо. Полиция, прокуратура оказывают мне всестороннюю помощь", — сказал он.