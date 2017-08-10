Украинский министр объяснил большие траты сограждан на еду обжорством

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Министр социальной политики Украины Андрей Рева считает, что половина заработка его сограждан уходит на еду не из-за низкого уровня доходов, а потому что украинцы слишком много едят. Такое заявление он сделал в эфире телеканала "112 Украина".

Министру задали вопрос, почему у украинцев на еду уходит 50% доходов, тогда как у немцев — всего 14%.

"Когда мы говорим о том, что немцы тратят 14%, а мы — 50%, тот тут система приоритетов. Мой отец всю жизнь считал приоритетом хорошо поесть. Он считал, что можно в чем-то себе отказать, но здоровое полноценное питание очень важно", — утверждает Рева.

Он добавил, что у украинского народа сложилась такая традиция — много есть — и она уходит корнями в историю. Министр вспомнил и о так называемом голодоморе.

"Голодоморы, войны заставляли их относиться к проблеме питания не так, как в других странах. Я уже молчу про то, что отношение к хлебу культивировалось в обществе", — сказал Рева.

Глава ведомства отметил, что немцы тратят на питание меньше, потому что едят не так, как украинцы.

В свободном плавании

"У них другой рацион. Их культура питания очень отличается от нашей. Учитывая, что цены на продукты примерно одинаковы в Украине и Германии, они едят меньше не потому, что у них нет возможности, а потому что такая культура. И поэтому они тратят меньше по сравнению с нашими людьми", — заявил Рева. Он ничего не сказал о разнице в зарплатах в Германии и на Украине.

С 1 июля на Украине отменили государственное регулирование цен на продукты питания. Сделано это было с целью снизить давление на бизнес, а также устранить чрезмерное вмешательство государства в экономические процессы для развития конкуренции на рынке и дебюрократизации в сфере ценообразования.

После принятия нововведения производители не обязаны декларировать цены на продукты питания и обосновывать Госпотребслужбе Украины необходимость изменения цен. Речь идет о таких продуктах, как мука, хлеб, свинина, говядина, мясо птицы, вареные колбасные изделия, куриные яйца, макаронные изделия, крупы, сахар, подсолнечное и сливочное масло, сметана, творог, молоко, детское питание.

Предпринимателям выгодно

Как считает украинский эксперт по экономике Александр Охрименко, отмена госрегулирования цен на продовольствие назрела уже давно, так как на деле оно никак не влияет на ценообразование в этой сфере.

"Государственное регулирование цен на продовольственные товары уже десять лет не работает, формально — да, фактически — нет. Давно его нужно было отменить", — подчеркнул Охрименко.

Он добавил, что для предприятий это новшество выгодно, так как сократит число документов, которые нужно будет подавать в государственные органы. По мнению эксперта, на цены это решение никак не повлияет.

"Никакого подорожания или удешевления продуктов не будет. У нас уже давным-давно рыночные цены", — заявил экономист.

А покупателям — нет

При этом доктор экономических наук, заслуженный экономист Украины Алексей Плотников уверен, что отмена госрегулирования цен приведет к подорожанию продуктов, а это ударит по социально незащищенным слоям населения.

Хлеб превращается в роскошь

"К сожалению, жизненный уровень на Украине не растет. Понятно, что очень многие граждане были потребителями социальных товаров. Они утром становились в очередь за этими товарами, цены на которые регулировались. В дальнейшем цены подрастут, они будут жестко определяться рынком. Естественно, это ударит, в первую очередь, по малоимущим слоям общества", — отметил Плотников, назвав решение Киева "сомнительным".

На сегодняшний день даже самые доступные продукты становятся для украинцев роскошью, заявил в апреле лидер общественного движения "Украинский выбор", представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук.

"Причина проста: тотальное подорожание всего и вся как результат еврореформ. После трех лет бездарной политики евроинтеграторов даже самые доступные продукты становятся для украинцев… роскошью", — заявил он.

Медведчук добавил, что, по информации экономического дискуссионного клуба, в 2000 году украинцы могли позволить себе покупать по 50 килограммов хлеба и хлебобулочных изделий в год. В 2016 этот показатель снизился практически вдвое и составил около 26 килограммов.

За чертой бедности

Около 60% населения Украины живут за чертой бедности, заявил в марте постоянный представитель программы развития ООН на Украине Нил Уокер.

"Что касается Украины, то мы говорим о 1,7 миллиона внутренне перемещенных лиц, 2,8 миллиона людей с инвалидностью, 60% населения находятся ниже черты бедности", — отметил Уокер.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, в свою очередь, признал, что большинство украинских пенсионеров живут за чертой бедности и получают минимальную пенсию в размере около 50 долларов или 1312 гривен.

"Если посмотреть на структуру пенсионного обеспечения, мы придем к выводу, что большинство пенсионеров Украины живет за гранью бедности — из 12 миллионов пенсионеров 8 миллионов получают минимальную пенсию на уровне 1,312 тысячи гривен", — сказал он на заседании правительства.