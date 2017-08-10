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В мире

Украинский министр объяснил большие траты сограждан на еду обжорством

Сюжет:
Ситуация на Украине. Август 2017 (91)
21:2110.08.2017
(обновлено: 21:25 10.08.2017)
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© РИА Новости / Павел ПаламарчукПерейти в фотобанкМагазин продуктов питания во Львове. Архивное фотоМагазин продуктов питания во Львове. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Министр социальной политики Украины Андрей Рева считает, что половина заработка его сограждан уходит на еду не из-за низкого уровня доходов, а потому что украинцы слишком много едят. Такое заявление он сделал в эфире телеканала "112 Украина".

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© РИА Новости / Алексей Вовк
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Министру задали вопрос, почему у украинцев на еду уходит 50% доходов, тогда как у немцев — всего 14%.

"Когда мы говорим о том, что немцы тратят 14%, а мы — 50%, тот тут система приоритетов. Мой отец всю жизнь считал приоритетом хорошо поесть. Он считал, что можно в чем-то себе отказать, но здоровое полноценное питание очень важно", — утверждает Рева.

Он добавил, что у украинского народа сложилась такая традиция — много есть — и она уходит корнями в историю. Министр вспомнил и о так называемом голодоморе.

"Голодоморы, войны заставляли их относиться к проблеме питания не так, как в других странах. Я уже молчу про то, что отношение к хлебу культивировалось в обществе", — сказал Рева.

Глава ведомства отметил, что немцы тратят на питание меньше, потому что едят не так, как украинцы.

Сотрудники правоохранительных органов и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве
© РИА Новости / Андрей Стенин
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"У них другой рацион. Их культура питания очень отличается от нашей. Учитывая, что цены на продукты примерно одинаковы в Украине и Германии, они едят меньше не потому, что у них нет возможности, а потому что такая культура. И поэтому они тратят меньше по сравнению с нашими людьми", — заявил Рева. Он ничего не сказал о разнице в зарплатах в Германии и на Украине.

В свободном плавании

С 1 июля на Украине отменили государственное регулирование цен на продукты питания. Сделано это было с целью снизить давление на бизнес, а также устранить чрезмерное вмешательство государства в экономические процессы для развития конкуренции на рынке и дебюрократизации в сфере ценообразования.

После принятия нововведения производители не обязаны декларировать цены на продукты питания и обосновывать Госпотребслужбе Украины необходимость изменения цен. Речь идет о таких продуктах, как мука, хлеб, свинина, говядина, мясо птицы, вареные колбасные изделия, куриные яйца, макаронные изделия, крупы, сахар, подсолнечное и сливочное масло, сметана, творог, молоко, детское питание.

Флаг и герб Украины на здании в центре Киева. Архивное Фото.
© AFP 2017 / Sergei Supinsky
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Предпринимателям выгодно

Как считает украинский эксперт по экономике Александр Охрименко, отмена госрегулирования цен на продовольствие назрела уже давно, так как на деле оно никак не влияет на ценообразование в этой сфере.

"Государственное регулирование цен на продовольственные товары уже десять лет не работает, формально — да, фактически — нет. Давно его нужно было отменить", — подчеркнул Охрименко.

Он добавил, что для предприятий это новшество выгодно, так как сократит число документов, которые нужно будет подавать в государственные органы. По мнению эксперта, на цены это решение никак не повлияет.

"Никакого подорожания или удешевления продуктов не будет. У нас уже давным-давно рыночные цены", — заявил экономист.

А покупателям — нет

При этом доктор экономических наук, заслуженный экономист Украины Алексей Плотников уверен, что отмена госрегулирования цен приведет к подорожанию продуктов, а это ударит по социально незащищенным слоям населения.

Активисты с украинским флагом на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
© AFP 2017 / Sergei Supinsky
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"К сожалению, жизненный уровень на Украине не растет. Понятно, что очень многие граждане были потребителями социальных товаров. Они утром становились в очередь за этими товарами, цены на которые регулировались. В дальнейшем цены подрастут, они будут жестко определяться рынком. Естественно, это ударит, в первую очередь, по малоимущим слоям общества", — отметил Плотников, назвав решение Киева "сомнительным".

Хлеб превращается в роскошь

На сегодняшний день даже самые доступные продукты становятся для украинцев роскошью, заявил в апреле лидер общественного движения "Украинский выбор", представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук.

"Причина проста: тотальное подорожание всего и вся как результат еврореформ. После трех лет бездарной политики евроинтеграторов даже самые доступные продукты становятся для украинцев… роскошью", — заявил он.

Медведчук добавил, что, по информации экономического дискуссионного клуба, в 2000 году украинцы могли позволить себе покупать по 50 килограммов хлеба и хлебобулочных изделий в год. В 2016 этот показатель снизился практически вдвое и составил около 26 килограммов.

За чертой бедности

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Палинчак
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Гройсман привел Украину к нищете и долгам, считает Медведчук
Около 60% населения Украины живут за чертой бедности, заявил в марте постоянный представитель программы развития ООН на Украине Нил Уокер.

"Что касается Украины, то мы говорим о 1,7 миллиона внутренне перемещенных лиц, 2,8 миллиона людей с инвалидностью, 60% населения находятся ниже черты бедности", — отметил Уокер.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, в свою очередь, признал, что большинство украинских пенсионеров живут за чертой бедности и получают минимальную пенсию в размере около 50 долларов или 1312 гривен.

"Если посмотреть на структуру пенсионного обеспечения, мы придем к выводу, что большинство пенсионеров Украины живет за гранью бедности — из 12 миллионов пенсионеров 8 миллионов получают минимальную пенсию на уровне 1,312 тысячи гривен", — сказал он на заседании правительства.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
aberkov61
Какая разница, что зарплата на Украине ниже немецких в 20 и более раз. Самоё главное, что сказал министр, помните как во времена СССР читали между строк?
Сдохните все! Нам, к власти присосавшимся, только будет лучше!
"В дурдоме зааплодировали стоя."
21:32
10.08.2017
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mavri-pavel
Все верно - давно уже надо перейти на трехразовое питание, особенно - парламентариям в Раде : понедельник, среда , пятница))))
21:33
10.08.2017
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