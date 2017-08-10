Ветераны разведки США не поверили в версию о "вмешательстве РФ" в выборы

ВАШИНГТОН, 10 авг – РИА Новости. Ветераны разведки США обратились со специальным посланием к президенту страны Дональду Трампу, в котором ставят под сомнение широко обсуждаемую версию о "вмешательстве РФ" в американские выборы в 2016 году.

Документ был подготовлен членами организации "Ветераны разведки за здравомыслие" и направлен главе государства еще в конце июля, а в четверг попал на страницы СМИ.

Ветераны разведки, ссылаясь на данные независимых экспертных исследований, утверждают, что сервер Национального комитета Демократической партии (НКДП) США не был взломан хакерами, а информация с него была скачана на внешней устройство кем-то из тех, кто имел доступ к этому серверу.

"Ключевые выводы независимого экспертного расследования заключаются в том, что данные НКДП были скопированы на скорости, которая значительно превышает возможности интернета для удаленного взлома", — говорится в обращении.

Также авторы указывают, что никаких доказательств причастности России к такой утечке данных нет, как и того, что именно Россия передала похищенные данные ресурсы WikiLeaks, где они и были опубликованы.

В обращении упоминается хакер Guccifer 2.0, которого в США считают причастным к взлому якобы по заданию Москвы, но который отрицал свою связь с российскими властями. Ветераны разведки напоминают, что доказательств связи хакера с WikiLeaks также не установлено, а все обращения на этот счет к спецслужбам США и к президенту Бараку Обаме остались без ответа.

В связи с этим в организации критикуют доклад американских спецслужб от 6 января, в котором утверждалась причастность России ко взлому. "Он (доклад – ред.) в основном основан на "оценках", не подкрепленных каким-то соответствующими доказательствами", — пишут ветераны разведки.

Также авторы обращения призывают Трампа, который и сам не раз ставил под сомнение "виновность" России, задать соответствующие вопросы нынешним руководителям спецслужб США, поскольку, как полагают ветераны, они скрывают "как это все произошло".

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Трамп. Этот же вопрос изучает специальный прокурор Роберт Мюллер, который параллельно проверяет связи окружения Трампа с Россией.

Все обвинения базируются на докладе разведывательного сообщества США, в котором не приводилось доказательств причастности РФ к вмешательству, однако делались соответствующие оценки. Несмотря на то, что расследование еще не завершено, администрация Обамы, а затем и конгресс США ввели санкции против РФ.

Власти РФ неоднократно опровергали эти обвинения, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о предполагаемом российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что нет никаких фактов, подтверждающих это.