В ДНР заявили, что не препятствуют деятельности миссии ОБСЕ в Донбассе

ДОНЕЦК, 10 авг — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики не препятствуют деятельности миссии ОБСЕ в Донбассе и будут разбираться в причинах задержки наблюдателей на блокпосту, сообщили РИА Новости в оперативном командовании ДНР.
"Мы заинтересованы в объективном освещении миссией ОБСЕ ситуации в Донбассе и не препятствуем ее работе. Задержки на блокпостах, о которых заявляют в ОБСЕ, могли быть связаны с техническими моментами или вопросами безопасности. Мы будем в этом разбираться", — сказали в оперативном командовании ДНР.