В ДНР заявили, что не препятствуют деятельности миссии ОБСЕ в Донбассе

ДОНЕЦК, 10 авг — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики не препятствуют деятельности миссии ОБСЕ в Донбассе и будут разбираться в причинах задержки наблюдателей на блокпосту, сообщили РИА Новости в оперативном командовании ДНР.

Ранее специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ заявила, что представители ДНР в четверг дважды задержали ее патруль: на 31 минуту возле села Верхнешироковского и на 20 минут неподалеку от села Коминтерново (Пикузы после переименования Киевом населенного пункта) в Донбассе.

"Мы заинтересованы в объективном освещении миссией ОБСЕ ситуации в Донбассе и не препятствуем ее работе. Задержки на блокпостах, о которых заявляют в ОБСЕ, могли быть связаны с техническими моментами или вопросами безопасности. Мы будем в этом разбираться", — сказали в оперативном командовании ДНР.