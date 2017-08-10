Тетя вывезенного в Ирак мальчика рассказала об общении с его матерью

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Тетя трехлетнего Али Магомедова, вывезенного в Ирак, Хадижад Магомедова рассказала, что в последний раз общалась с матерью ребенка в начале года. Об этом сообщает RT.

"Она в последний раз фотографии нам отправляла и сказала, что находится в Мосуле. Это было, можно сказать, в начале года: в декабре или январе. Она тогда вышла на связь с какого-то номера. Эту фотографию она не сама отправляла. Она сказала, что планшет отдала кому-то, чтобы снимок отослали родным, чтобы показать, что с ними все хорошо", — заявила Хадижад. Она добавила, что родственники не знают, кто отсылал фотографию.

По ее словам, мать Али просили вернуться домой вместе с детьми, но больше с ними никто не выходил на связь. В мае Хадижад попыталась сама найти родственницу, но вскоре увидела видео с мальчиком.

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов ранее днем объявил о создании специальной комиссии по розыску и возвращению детей, которых вывезли в Сирию или Ирак родители, завербованные террористами.

В начале августа глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что в приютах Ирака находится порядка 300 детей — граждан России и стран СНГ, которых родители вывезли в зону боевых действий на Ближнем Востоке. По данным уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой, в Сирии, Ираке и других странах, охваченных конфликтами, сейчас находится около 400 несовершеннолетних из России.

Кадыров отмечал, что поиск детей и их возвращение на родину осложняются отсутствием у подавляющего большинства из них документов, напряженной ситуацией на Ближнем Востоке и проблемами юридического характера. Так, для возвращения в Россию Билала Тагирова, которого отец увез в Ирак, впервые в правовой практике этого государства было выработано специальное юридическое решение.

В свою очередь, глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов сообщил РИА Новости, что СПЧ запросил у МИД России информацию о числе находящихся в Ираке детей, чьи родители решили примкнуть к "Исламскому государству"*, и заверил, что правозащитники сделают все возможное для их возвращения на родину.

*Террористическая организация, запрещенная в России.