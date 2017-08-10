Маккейн о стратегии США в Афганистане: войск должно быть больше

ВАШИНГТОН, 10 авг – РИА Новости. Сенатор-республиканец Джон Маккейн в четверг опубликовал свою стратегию по дальнейшей политике США в Афганистане, которая предусматривает увеличение американских сил в этой стране.

Как и обещал ранее сенатор, который возглавляет комитет по вооруженным силам, его предложения представлены в виде поправок к оборонному бюджету страны на 2018 финансовый год (начинается с 1 октября 2017 года).

В рекомендациях Маккейна, опубликованных на его сайте, не содержится конкретных цифр, а главный упор сделан на "увеличение числа контртеррористических сил США в Афганистане", предоставлении права силам США наносить удары по любым террористическим группам (сейчас действуют некоторые ограничения – ред.), а также на усиление подготовки афганских сил безопасности в борьбе с террористическими группами.

В настоящее время в Афганистане находятся около 8400 военнослужащих США, которые проводят контртеррористические операции, помогают и обучают местные силы безопасности.

По его мнению, Вашингтону необходимо достичь соглашения с Кабулом, чтобы "обеспечить долгосрочные открытое антитеррористическое партнерство между США и правительством Исламской Республики Афганистан, которое будет включать долгосрочное присутствие США для борьбы с терроризмом в Афганистане".

Одновременно, как отмечает сенатор, важно способствовать проведению властями Афганистана институциональных реформ, нацеленных на "противодействие коррупции, финансовую прозрачность и верховенство закона".

Кроме того, необходимо оказать давление на власти Пакистана, что они принимали более активное участие в борьбе с террористическими группами, и активизировать диалог с "Китаем, Индией, Таджикистаном, Узбекистаном, Туркменистаном и другими странами" для продвижения афганского политического примирения, а также для продвижения регионального сотрудничества по таким вопросам, как обеспечение безопасности границ, обмен информацией, (борьба с) наркотиками, транспорт и торговля".

Соседний с Афганистаном Иран, с которым у США нет дипломатических отношений, в тексте не упоминается.

"Принятие новой стратегии для обеспечения интересов национальной безопасности Америки в Афганистане – это решение огромной важности, которое должно быть подвергнуто тщательному исследованию и обсуждению нашим правительством. Но мы должны смотреть в лицо фактам: мы проигрываем в Афганистане, и время имеет существенное значение, если мы намерены переломить ситуацию", — пишет сенатор.

Маккейн, который считается "ястребом" в американской политике, ранее не раз критиковал администрацию Барака Обамы, а затем и Дональда Трампа за отсутствие стратегии действий в Афганистане.

США в 2001 года проводят в Афганистане операцию против боевиков движения "Талибан", а в последние годы и против террористов группировки "Исламское государство"*. Несмотря на все усилия США и их союзников конфликт в стране до сих пор продолжается. Более того, талибам удалось в последние годы взять под контроль, по некоторым оценкам, до половины территории Афганистана.

*Террористическая организация, запрещенная в России