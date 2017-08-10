В ООН обеспокоены нарастающей напряженностью вокруг КНДР

ВАШИНГТОН, 10 авг — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. В ООН обеспокоены "нарастающей риторикой" по поводу КНДР, заявил в четверг официальный представитель генсека международной организации Стефан Дюжаррик.

"Мы продолжаем выражать опасения в связи с нарастающей риторикой со всех сторон. Мы обеспокоены этой риторикой", — сказал он на брифинге, который транслировался на сайте ООН.

По его словам, "генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш неоднократно заявлял, что приветствует все инициативы по снижению напряженности". "И я могу заверить, что он пристально следит за ситуацией", — добавил Дюжаррик.

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что Пхеньян рассматривает возможность нанесения ракетного удара по американской военной базе на острове Гуам. В ответ американский президент Дональд Трамп пригрозил КНДР "огнём и яростью" в случае угрозы для США.

На острове Гуам расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор.