Ассанж увидел в пролете российского самолета над зданием ЦРУ "троллинг" США

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что постоянный "троллинг" Россией властей США является намеренной политикой, и наблюдательный полет над штаб-квартирой ЦРУ в Лэнгли по договору "Открытое небо" был частью этой политики.

"Постоянный троллинг Россией мощи США (например, пролет над Лэнгли вместо Белых песков) — очевидно намеренная политика. Похожий троллинг появляется во многих их аккаунтах в социальных сетях и ее постоянные попытки показать, на английском, что она стоит за многими событиями, которые раздражают истеблишмент США", — написал Ассанж в Twitter.

Он также отметил разницу между насмешками и проявлениями силы. По словам Ассанжа, "троллинг" нацелен на то, чтобы провоцировать реакции, а не на сдерживание. "В интересах западных стран, с точки зрения госбезопасности, раскручивание (понятия — ред.) "угрозы" в противовес "троллингу", чтобы повысить собственную значимость и свои бюджеты", — заявил Ассанж.

Так, например, по его мнению, лагерь канцлера ФРГ Ангелы Меркель перед выборами заинтересован в росте популярности мнений об "угрозе" РФ, чтобы подвергнуть критике власти и политику Москвы. Американские демократы же хотят раскрутить понятие "угрозы", чтобы подкрепить их оправдание за проигрыш на выборах.

Ранее сообщалось, что в среду Ту-154 пролетел над Капитолием, Пентагоном, Белым домом и другими президентскими резиденциями, а также секретным правительственным бункером под Вашингтоном, совершая согласованный с США полет в рамках Договора по открытому небу.

По заявлению Минобороны РФ, группа российских инспекторов 7-12 августа выполняет наблюдательные полеты над США на самолете наблюдения Ту-154М Лк-1 на максимальную дальность в 4,9 тысячи километров (охватывает всю материковую часть США). Полеты выполняются по согласованному с США маршруту, а американские специалисты на борту контролируют, как применяется аппаратура наблюдения.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.