В Турции рассказали, какие теракты планировал задержанный россиянин

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Турецкая полиция задержала россиянина Рената Бакиева — предполагаемого боевика террористической организации "Исламское государство"*, которого подозревают в подготовке атаки на американский военный самолет. Об этом сообщает газета Sabah.

План Б

Правоохранительные органы обнаружили переписку Бакиева в Telegram с другим членом ИГ*, в которой говорилось о покупке беспилотника. С помощью дрона боевики планировали атаковать самолет ВВС США на авиабазе Инджирлик на юге Турции. Источники турецкого издания сообщили, что задержанный проводил разведку в этом районе на арендованном велосипеде.

У Бакиева, по информации телеканала Haberturk, были и другие планы на случай провала плана с беспилотником,. Россиянин собирался устроить теракт в месте, где собираются американские высшие офицеры.

По данным источников телеканала, Бакиев также готовил атаку на молельном дом алевитов. Сообщалось, что он хорошо владеет русским, английским, арабским и турецким языками.

Кроме того, ранее он якобы пытался совершить теракты против американских военных в Сирии, но это ему не удалось. В Турцию он перебрался после этого.

Видео

В СМИ появились видео с задержанным россиянином. Так, турецкое информационное агентство "Ихлас" (IHA) опубликовало ролик, на котором Бакиева ведут на медицинское освидетельствование.

На записи видно, как мужчину в шортах и футболке сажают машину под тщетные попытки репортеров что-то выяснить у полицейских или у него самого. В том же ролике есть кадры с камер видеонаблюдения, на которых Бакиев ездит по городу на мотоцикле и велосипеде.

Еще одно видео с россиянином и сотрудниками правоохранительных органов, снятое с другого ракурса, позднее было опубликовано на YouTube.

Посольство разбирается

Российское посольство в Анкаре выясняет обстоятельства задержания Бакиева, рассказала пресс-атташе дипмиссии Ирина Касимова.

"Сегодня турецкие СМИ передали сообщение о задержании российского гражданина Рената Бакиева на территории Турции по подозрению, насколько можно судить, в террористической деятельности. Российское посольство проводит необходимую работу по уточнению данной информации и прояснению обстоятельств дела", — сообщила дипломат.

Чистое безумие

По мнению экспертов, Бакиев не смог бы сбить боевой самолет с помощью беспилотника. Об этом заявил президент Академии геополитических проблем (Россия) доктор военных наук Константин Сивков.

"Сбить военный самолет беспилотником, учитывая, что этот террорист не мог получить доступ к полноценному ударному БЛА, практически невозможно — это то же самое, что попробовать сбить его палкой. У таких беспилотников нет вооружения, да и их скорость несоизмерима со скоростью полноценного боевого самолета, которая составляет от 700 до 1000 километров час", — отметил эксперт.

Он добавил, что турецкие спецслужбы едва ли стали бы предъявлять задержанному безосновательные обвинения, поэтому, помимо "этого безумного плана", явно были и другие причины для ареста Бакиева.

Громкие случаи задержания россиян в Турции

"Я не считаю обвинения турецких спецслужб голословными — все-таки это очень серьезная организация. Думаю, что этот боевик был просто сумасшедший, а таких всегда много в экстремистских организациях, или же у него были и другие планы, которые пока не разглашаются", — отметил Сивков.

В июле стало известно, что жители Саратовской области Светлана Уханова, две ее дочери и гражданский муж Евгений Кочаари были задержаны в районе сирийско-турецкой границы — они пытались пересечь ее по поддельным документам. При этом женщина отказалась возвращаться в Россию, утверждая, что ее там сразу арестуют. Светлану, ее супруга и детей забрали турецкие полицейские и отправили в город Антакья неподалеку от границы.

Бывший муж Светланы и отец старшей девочки Сергей Уханов прилетел в Турцию, чтобы забрать ребенка. Содействия со стороны иностранной полиции он не получил. Уханов обратился за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову, попросив его вмешаться и поспособствовать возвращению девочки на родину. Глава Чечни оказал содействие и дочь Уханова вернулась в Россию.

Борьба с ИГ в Турции

В июне 2015 года большой резонанс получила история о пропаже 19-летней студентки Варвары Карауловой (Александра Иванова). Девушку задержали в Турции и депортировали в Россию. Как выяснилось, она пыталась присоединиться к ИГ на территории Сирии после того, как ее завербовал один из боевиков. В декабре 2016 года она была приговорена к 4,5 года заключения в колонии общего режима.

Ранее в МВД Турции сообщили, что в июле турецкие власти запретили въезд в страну 4 тысячам 128 россиянам по подозрению в причастности к террористической группировке ИГ*, 804 россиянина по этой же причине были депортированы из страны с 2011 года.

В министерстве рассказали, что всего в "черный список" лиц, въезд которым запрещен в Турции по подозрению в связях с ИГ*, входит 53 тысячи 781 иностранец из 146 стран. По информации МВД, лидирующие позиции занимают граждане Саудовской Аравии (7 тысяч 523 человека), Туниса (4 тысячи 605) и России (4 тысячи 128).

Среди 4 тысяч 957 иностранцев, депортированных из Турции за связи с ИГ* с 2011 года, больше всего граждан РФ (804), далее следуют Индонезия (435) и Таджикистан (308).

*Террористическая организация, запрещенная в России