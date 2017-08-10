США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В мире

В Турции рассказали, какие теракты планировал задержанный россиянин

19:4610.08.2017
(обновлено: 19:56 10.08.2017)
010601

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Турецкая полиция задержала россиянина Рената Бакиева — предполагаемого боевика террористической организации "Исламское государство"*, которого подозревают в подготовке атаки на американский военный самолет. Об этом сообщает газета Sabah.

Боевики террористической группировки Исламское государство в Мосуле
© AP Photo
"Тайные ячейки": пленный террорист рассказал, как готовят боевиков ИГ*
Правоохранительные органы обнаружили переписку Бакиева в Telegram с другим членом ИГ*, в которой говорилось о покупке беспилотника. С помощью дрона боевики планировали атаковать самолет ВВС США на авиабазе Инджирлик на юге Турции. Источники турецкого издания сообщили, что задержанный проводил разведку в этом районе на арендованном велосипеде.

План Б

У Бакиева, по информации телеканала Haberturk, были и другие планы на случай провала плана с беспилотником,. Россиянин собирался устроить теракт в месте, где собираются американские высшие офицеры.

По данным источников телеканала, Бакиев также готовил атаку на молельном дом алевитов. Сообщалось, что он хорошо владеет русским, английским, арабским и турецким языками.

Кроме того, ранее он якобы пытался совершить теракты против американских военных в Сирии, но это ему не удалось. В Турцию он перебрался после этого.

Сотрудники правоохранительных органов Турции в Анкаре. Архивное фото
© AP Photo / Burhan Ozbilici
В Турции задержали британца, воевавшего против ИГ* на стороне курдов

Видео

В СМИ появились видео с задержанным россиянином. Так, турецкое информационное агентство "Ихлас" (IHA) опубликовало ролик, на котором Бакиева ведут на медицинское освидетельствование.

На записи видно, как мужчину в шортах и футболке сажают машину под тщетные попытки репортеров что-то выяснить у полицейских или у него самого. В том же ролике есть кадры с камер видеонаблюдения, на которых Бакиев ездит по городу на мотоцикле и велосипеде.

Еще одно видео с россиянином и сотрудниками правоохранительных органов, снятое с другого ракурса, позднее было опубликовано на YouTube.

Посольство разбирается

Российское посольство в Анкаре выясняет обстоятельства задержания Бакиева, рассказала пресс-атташе дипмиссии Ирина Касимова.

Вид на город Анкара. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Турция внесла в черный список четыре тысячи россиян из-за связей с ИГ*

"Сегодня турецкие СМИ передали сообщение о задержании российского гражданина Рената Бакиева на территории Турции по подозрению, насколько можно судить, в террористической деятельности. Российское посольство проводит необходимую работу по уточнению данной информации и прояснению обстоятельств дела", — сообщила дипломат.

Чистое безумие

По мнению экспертов, Бакиев не смог бы сбить боевой самолет с помощью беспилотника. Об этом заявил президент Академии геополитических проблем (Россия) доктор военных наук Константин Сивков.

"Сбить военный самолет беспилотником, учитывая, что этот террорист не мог получить доступ к полноценному ударному БЛА, практически невозможно — это то же самое, что попробовать сбить его палкой. У таких беспилотников нет вооружения, да и их скорость несоизмерима со скоростью полноценного боевого самолета, которая составляет от 700 до 1000 километров час", — отметил эксперт.

Он добавил, что турецкие спецслужбы едва ли стали бы предъявлять задержанному безосновательные обвинения, поэтому, помимо "этого безумного плана", явно были и другие причины для ареста Бакиева.

Турецкие полицейские. Архивное фото
© AFP 2017 / Ozan Kose
В Турции задержали более 230 подозреваемых в причастности к ИГ*
"Я не считаю обвинения турецких спецслужб голословными — все-таки это очень серьезная организация. Думаю, что этот боевик был просто сумасшедший, а таких всегда много в экстремистских организациях, или же у него были и другие планы, которые пока не разглашаются", — отметил Сивков.

Громкие случаи задержания россиян в Турции

В июле стало известно, что жители Саратовской области Светлана Уханова, две ее дочери и гражданский муж Евгений Кочаари были задержаны в районе сирийско-турецкой границы — они пытались пересечь ее по поддельным документам. При этом женщина отказалась возвращаться в Россию, утверждая, что ее там сразу арестуют. Светлану, ее супруга и детей забрали турецкие полицейские и отправили в город Антакья неподалеку от границы.

Бывший муж Светланы и отец старшей девочки Сергей Уханов прилетел в Турцию, чтобы забрать ребенка. Содействия со стороны иностранной полиции он не получил. Уханов обратился за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову, попросив его вмешаться и поспособствовать возвращению девочки на родину. Глава Чечни оказал содействие и дочь Уханова вернулась в Россию.

Сотрудники правоохранительных органов Турции. Архивное фото
© AP Photo / Burhan Ozbilici
В турецкой Конье уничтожили пять боевиков ИГ*
В июне 2015 года большой резонанс получила история о пропаже 19-летней студентки Варвары Карауловой (Александра Иванова). Девушку задержали в Турции и депортировали в Россию. Как выяснилось, она пыталась присоединиться к ИГ на территории Сирии после того, как ее завербовал один из боевиков. В декабре 2016 года она была приговорена к 4,5 года заключения в колонии общего режима.

Борьба с ИГ в Турции

Ранее в МВД Турции сообщили, что в июле турецкие власти запретили въезд в страну 4 тысячам 128 россиянам по подозрению в причастности к террористической группировке ИГ*, 804 россиянина по этой же причине были депортированы из страны с 2011 года.

В министерстве рассказали, что всего в "черный список" лиц, въезд которым запрещен в Турции по подозрению в связях с ИГ*, входит 53 тысячи 781 иностранец из 146 стран. По информации МВД, лидирующие позиции занимают граждане Саудовской Аравии (7 тысяч 523 человека), Туниса (4 тысячи 605) и России (4 тысячи 128).

Среди 4 тысяч 957 иностранцев, депортированных из Турции за связи с ИГ* с 2011 года, больше всего граждан РФ (804), далее следуют Индонезия (435) и Таджикистан (308).

*Террористическая организация, запрещенная в России

Комментировать
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена