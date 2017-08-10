ПЕКИН, 10 авг — РИА Новости, Анна Раткогло. Китай обвинил США в грубом нарушении своего суверенитета и международного права в связи с проходом американского эсминца вблизи островов Спратли в Южно-Китайском море, которые Китай считает своими, говорится в сообщении МИД КНР.

"Американский эсминец "Джон С. Маккейн" без разрешения китайских властей приблизился к островам Наньша (Спратли). Судно США нарушило законы Китая и соответствующие нормы международного права, грубо нарушив суверенитет КНР, подорвав мир, безопасность и порядок в этих водах", — отмечается в заявлении официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.

Ранее сообщалось, что эсминец "Джон С. Маккейн" прошел неподалеку от рифа Мисчиф (Мэйцзи — кит.) из состава островов Спратли, выполняя "операцию свободы судоходства".

Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.

Наиболее активные споры в последние годы ведутся из-за строительства на островах китайских объектов, которые другие страны считают незаконным.