Генпрокуратура Германии расследует похищение экс-главы PetroVietnam

БЕРЛИН, 10 авг – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Генпрокуратура ФРГ взяла на себя расследование по делу о похищении экс-главы PetroVietnam Тринь Хюан Тханя и его спутницы в Берлине, к которому могут быть причастны вьетнамские спецслужбы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее сообщалось, что правительство ФРГ высылает из страны представителя вьетнамской разведывательной службы из-за похищения в Берлине бывшего партийного работника Вьетнама. Официальный представитель МИД Германии Мартин Шефер назвал похищение вьетнамца в ФРГ беспрецедентным случаем, нарушающим немецкое и международное право. По его словам, органы уголовного преследования Берлина занимаются расследованием, инцидент может оказать серьезное негативное влияние на германо-вьетнамские отношения.

По данным издания Welt, речь идет о 51-летнем бывшем члене Коммунистической партии Вьетнама, который мог занимать там руководящий пост. Как сообщили СМИ, он был похищен 23 июля в берлинском парке Тиргартен. По данным агентства, похищен был бывший руководитель государственной нефтегазовой компании PetroVietnam Тринь Хюан Тхань (Trinh Xuan Thanh), который на родине обвиняется в неумелом распоряжении финансами.

"По имеющимся данным, оба (вьетнамец и его спутница — ред) были затолканы в воскресенье 23 июля 2017 года в Берлине на улице во внедорожник. Тринь, будучи управляющим директором госпредприятия, обвиняется у себя на родине в расхищении трехзначной многомиллионной суммы и попытки скрыться за границей. Немецкие службы получили от Вьетнама запрос об экстрадиции, решение по которому еще не принято. С вьетнамского стороны был обозначен значительный интерес в экстрадиции", — говорится в сообщении генпрокуратуры ФРГ. Там также указывается, что в настоящее время запрос об экстрадиции отозван.

По данным генпрокуратуры, похищенный был доставлен в посольство Вьетнама в Берлине и оттуда переправлен за границу. Дело заведено по подозрению в деятельности зарубежной разведслужбы на территории ФРГ и лишения свободы.