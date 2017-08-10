Египетский врач достал из желудка пациента 39 гвоздей и зажигалку

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Египетский хирург достал из желудка пациента 39 гвоздей, зажигалку и кусачки для ногтей, сообщает портал Youm7.

Как рассказал порталу хирург Абдуррахман Мустафа, 30-летний пациент обратился к нему с жалобами на боль в желудке. На снимках ультразвукового исследования врач обнаружил странные предметы и удивился.

В результате состоявшейся в среду трехчасовой операции врач извлек 39 гвоздей, зажигалку и кусачки для ногтей. По словам Мустафы, состояние больного стабилизируется через пять дней, а из больницы его выпишут через 15 суток.

Родственники пациента рассказали врачу, что он уже не первый раз оказывается в такой ситуации — он и раньше глотал инородные предметы.