Власти Китая выделили почти $27 млн на ликвидацию последствий землетрясений

Туристический автобус, поврежденный во время землетрясения в китайской провинции Сычуань. Архивное фото

Туристический автобус, поврежденный во время землетрясения в китайской провинции Сычуань. Архивное фото

ПЕКИН, 10 авг – РИА Новости, Анна Раткогло. Центральное правительство Китая выделило 180 миллионов юаней (около 26,9 миллиона долларов) на ликвидацию последствий двух землетрясений, которые произошли на юго-западе и на северо-западе страны на этой неделе, сообщает агентство Синьхуа.

Правительство выделило 100 миллионов юаней (14,9 миллиона долларов) провинции Сычуань, где во вторник в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе произошло землетрясение магнитудой 7.0. После этого было зафиксировано более 1700 афтершоков. Жертвами бедствия стали 20 человек, пострадал еще 431.

Второе землетрясение магнитудой 6,6 произошло утром в среду в Боро-Тала-Монгольском автономном округе Синьцзян-Уйгурского автономного района, жертв здесь удалось избежать, число пострадавших составило 34 человека, разрушенными оказались более тысячи зданий. Власти выделили на восстановление пострадавших районов 80 миллионов юаней (около 12 миллионов долларов).

В пострадавших районах до сих пор продолжается поисково-спасательная операция, специалисты активно занимаются ликвидацией последствий бедствия, восстанавливают пострадавшую инфраструктуру. В работах задействованы спасатели, военнослужащие народно-освободительной армии Китая (НОАК), представители вооруженной полиции КНР, пожарные.